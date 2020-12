Amazon Prime Video, catalogo gennaio 2021/ Lista nuovi film e serie tv

Dicembre sta per finire e un nuovo anno sta per iniziare, sono tante le sorprese che Amazon Prime Video è pronto a riservare ai suoi clienti. Le novità del catalogo di gennaio 2021 sono a dir poco interessanti sia per quanto riguarda i film che le serie tv.

Tra le pellicole originali e in esclusiva non possiamo non citare One Night in Miami, esordio dietro la macchina da presa di Regina King ben accolto al Festival di Venezia. Da non sottovalutare anche il musical Ballo Ballo, una produzione spagnola dedicata alla musica della nostra Raffaella Carrà. Tra le serie tv più attese, grandi aspettative per la terza stagione di American Gods.

AMAZON PRIME VIDEO, GENNAIO 2021: LE NOVITÀ DEL CATALOGO

SERIE E SHOW ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

11/01 American Gods S3

15/01 James May: Oh Cook!

22/01 Star Trek: Lower Decks

FILM ORIGINALI & IN ESCLUSIVA

03/01 I am Greta

04/01 La Stanza

08/01 Sul più bello

15/01 One Night in Miami

20/01 Sai tenere un segreto?

20/01 Forte

25/01 Ballo Ballo

NUOVI FILM IN ARRIVO

01/01 Un piedipiatti a Beverly Hills

01/01 Un piedipiatti a Beverly Hills II

01/01 Downsizing – Vivere alla grande

01/01 Footlose

01/01 Jack Reacher: Punto di non ritorno

01/01 Mission: Impossible – Rogue Nation

01/01 Paddington 2

01/01 Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

01/01 Terminator Genesys

01/01 Terminator Salvation

01/01 Il codice da vinci

01/01 SpongeBob – Amici in fuga

01/01 Transformers – L’ultimo cavaliere

01/01 Yu-Gi-Oh! The Movie

10/01 Padrenostro

11/01 Unfriended: Dark Web

12/01 La Befana vien di notte

15/01 Metti la nonna in freezer

15/01 La saga di Lupin (17 film)

29/01 Domani è un altro giorno

NUOVE SERIE IN ARRIVO

01/01 Goblin Slayer|

01/01 Inuyasha (dalla stagione 5 alla 7)

01/01 Made in Abyss

01/01 Supernatural S13

15/01 Law & Order: Unità Speciale (dalla stagione 11 alla 13)

15/01 Le avventure di Lupin III S1

15/01 Le nuove avventure di Lupin III S1

15/01 Mr. Robot S4

21/01 South Park S23

