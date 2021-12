La stella di Natale/ Su Canale 5 il film con Ed Asner

La stella di Natale, film di Canale 5 diretto da Alan Shapiro

La stella di Natale va in onda oggi, giovedì 30 dicembre, in prima tv su Canale 5 alle ore 14.45. Si tratta di un film ironico con venature nette di romanticismo diretto nel 1986 da Alan Shapiro. Nel cast troviamo Ed Asner, René Auberjonois, Jim Metzler, Fred Gwynne, Susan Tyrell, Alan North e molti altri ancora.

La pellicola è inoltre presente nel catalogo di Disney+ e dunque a disposizione del pubblico di abbonati alla piattaforma. Si tratta sicuramente di un film adatto al periodo delle festività.

La stella di Natale, la trama del film: un dispiacere personale

Il film La stella di Natale racconta la storia di Olivia, una ragazza riuscita a raggiungere la notorietà nel mondo del cinema e di Hollywood ma che improvvisamente si trova a dover porre rimedio ad un dispiacere personale. Infatti, proprio nel pieno della celebrità viene letteralmente scaricata dall’amato fidanzato, senza una ragione presumibilmente valida.

L’attrice presa dallo sconforto decide di abbandonare tutto e tutti tornando alle sue radici, recandosi quindi presso la città dove è nata e cresciuta. Ha così l’occasione di passare del tempo da sola e con i suoi affetti più cari, tornando alle abitudini e tradizioni del Natale di una volta, da troppo tempo ignorate a causa della ricerca della fama.

Inoltre, in questo modo riesce anche a sfuggire al vortice mediatico intorno alla sua relazione, vista la notorietà raggiunta negli ultimi tempi e le continue speculazione dei gossip nei suoi confronti. Grazie a questo ritorno alle origini, Olivia comprende finalmente quale dovrà essere la sua strada per ritrovare la felicità. L’unico modo per provare costantemente la sensazione di trovarsi a casa è quello di dare libero sfogo ai desideri e aspirazioni seguendo sempre il suo cuore.

