La storia del dottor Wassell/ Su Rete 4 il film di Cecil B. DeMille (oggi, 16 luglio)

La storia del dottor Wassell andràin onda oggi, 16 luglio, all’interno della programmazione pomeridiana di Rete 4 con inizio alle 15.50. Si tratta di una pellicola uscita sul grande schermo nel lontano 1994. Il film diretto da Cecil B. DeMille è un film dedicato a tutti di connotazioni drammatiche a sfondo bellico. Buono il cast di attori tra di essi si evidenziano il grande Gary Cooper a cui il regista ha affidato la parte del dottor Corydon M. Wassell e Laraine Day protagonista femminile che interpreta Madeleine, buona anche la performance di Dennis O’Keefe che ricopre il ruolo di Benjamin “Hoppy” Hopkins. La pellicola prodotta dalla Paramount.

Le Crociate/ Streaming del film su Rete 4 con la regia di Ridley Scott

La storia del dottor Wassell, la trama del film

La trama de La storia del dottor Wassell analizza la vita di un giovanissimo dottore, Corydon Wassell. Egli dopo essersi laureato ocn ottimi voti esercita la sua professione in Arkansas, la sua grande umanita e la sua indubbia professionalità lo ha portato a guadagnarsi la stima di molti suoi pazienti. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi fin quando il professionista non incontra un’attraente infermiera, Madeleine. I due iniziano a frequentarsi. La loro conoscenza rischia di essere interrotta allor quando la donna decide di partire per la Cina allo scopo di esercitare in Oriente la sua attività professionale. Corydon non ci pensa due volte e decide anch’egli di lasciare gli Stati Uniti per seguire la donna.

The Fast and the Furious: Tokio Drift/ Streaming del film su Italia 1 con Toretto

Arrivato in Cina inizia la sua attività medica ma si trova a fronteggiare una paurosa epidemia che miete centinaia di migliaia di vittime. La sua grande perizia lo porta ad isolare il batterio responsabile della pandemia, mentre sta per assaporare la soddisfazione il giovane dottore apprende che un altro medico era riuscito ad isolare il responsabile della pandemia prima di lui. Sconfortato decide di lasciare l’estremo oriente e ritornato negli Stati Uniti D’america si arruola in marina. La sua prima assegnazione è una nave da guerra inviata nel pacifico per contrastare i giapponesi. Anche in guerra Wassel fornisce prova della sua perizia prodigandosi nella cura dei feriti, soprattutto di quelli sbarcati e ricoverati nell’ospedale militare di Giava. Allo sbarco dei giapponesi sull’isola Wassel fornisce prova del suo grande coraggio riuscendo a evacuare centinaia di malati altrimenti condannati alla prigionia dei giapponesi.

Nove lune e mezza/ Streaming del film su Canale 5 "con un'originalità personale"

La pellicola finisce con il dottore premiato come eroe di guerra, la medaglia gli fornisce la soddisfazione che merita, cosa ancor più importante il giovane reincontra l’amata, la donna ha infatti anch’essa lasciato l’estremo oriente per trasferirsi in zona di guerra, i due riusciranno finalmente ad approfondire la loro conoscenza, facendolo non si dimenticheranno di aiutare la loro patria interessata da uno dei conflitti più sanguinosi della storia recente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA