LA STORIA DI CLARA E SUO MARITO FABIO A C’E’ POSTA PER TE 2024/ Emozioni con il regalo di Sabrina Ferilli

All’arrivo in studio, Fabio non ha dubbi: dall’altra parte c’è sua moglie Clara e non aspetta altro di scoprire che cosa ha da dirgli. L’uomo è praticamente già commosso, ancor prima di ascoltare l’amabile racconto della sua compagna di vita. “Per fortuna che mio padre mi ha messo in castigo quel giorno, avevo 16 anni…”, inizia così la lettera letta da Maria De Filippi e segna proprio gli albori del loro amore che nonostante i divieti adolescenziali, le difficoltà da adulti, è diventato famiglia.

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ "Arrivare dalla provincia ci ha unito: abbiamo stesse passioni e..."

“Ho repentini cambi di umore, e tu ne fai le spese, mi pento ogni volta che sbaglio con te…”. Clara a C’è posta per te 2024 vuole ringraziare suo marito Fabio per essere al suo fianco sempre nonostante la malattia, ma al contempo le parole lette da Maria De Filippi suonano come delle scuse profonde, sentite, colme d’amore. “Io con te sono troppo ingiusta, e tu non te lo meriti…”, sempre più toccante il racconto, condito dall’arrivo della madre di Fabio, e poi ovviamente, di Sabrina Ferilli: “Dovremmo tutti avere uno come lui nella vita”. L’attrice unisce l’ironia a discorsi degni di nota, carichi di verità e soprattutto di empatia: “Voi siete la famiglia da cui prendere esempio”. Una serie di promesse chiudono il confronto d’amore, e così simbolicamente la busta si apre per un abbraccio che non può che commuovere tutti. (agg. Valerio Beck)

C'è posta per te 2024, 2a puntata/ Diretta e storie: Stefano De Martino e Sabrina Ferilli ospiti

C’è posta per te 2024: il toccante regalo di Clara per suo marito Fabio

La serata con C’è posta per te 2024 riceve in un attimo un tocco di brio incredibile con l’arrivo in studio di una delle icone indiscusse del cinema italiano: Sabrina Ferilli. “Questa è la storia di un regalo…”, aveva annunciato Maria De Filippi, e lo sarà di certo grazie alla simpatia e verve unica dell’attrice. A chiamare la trasmissione è Clara, mentre il destinatario è suo marito Fabio. Il suo intento è dire grazie, un immenso grazie per aver offerto amore e supporto nonostante la durezza della malattia.

Sabrina Ferilli protagonista di una furiosa lite a Tu sì que vales 2023/ L'anticipazione choc

La diagnosi di sclerosi multipla porta Clara ad aprirsi a suo marito Fabio, quasi incitandolo ad andare via da lei per godersi, data la gioventù, la vita senza la malattia. Lui si rifiuta, crescono una famiglia felice insieme all’insegna dell’amore più puro che possa esistere. La sua presenza a C’è posta per te 2024 è dunque un gesto simbolico, un messaggio che è manifesto di un “grazie” senza confini. Suo marito riceve la lettera e chiaramente accetta l’invito, inconsapevole di tutto e dunque anche della presenza di Sabrina Ferilli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA