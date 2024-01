LA STORIA DI MAURO E MARTINA, PADRE E FIGLIA A C’E’ POSTA PER TE/ Stefania sceglie il perdono!

Stefania, figlia di Mauro e sorella di Martina, ha accettato l’invito a C’è posta per te 2024; non esita nel lasciar parlare i suoi familiari, ma fin dai primi attimi è evidente il dolore ancora vivo, quasi concreto. La giovane ascolta le parole del padre e della sorella con le lacrime agli occhi, ma non riesce a non pensare al dolore causatole da una solitudine emotiva che le è crollata addosso ad un certo punto della sua vita, aiutata solo dagli amici che le hanno fatto da famiglia – a suo dire – al posto di chi invece avrebbe dovuto farlo.

GIANMARCO E FLAVIA A C’E’ POSTA PER TE 2024/ "Troppe bugie", lei chiude la busta

“Non mi sono mai sentita capita, ascoltata, anche quando è mancata mamma…”, spiega Stefania, che aggiunge: “Lui non ha capito la mia sofferenza quando io ho cercato di capire la sofferenza di tutti loro, io come sorella non potevo fare quello che avrebbe dovuto fare un padre…”. La giovane ha paura di non riuscire a superare le sofferenze, con suo padre Mauro e la sorella Martina in preda alle lacrime. E’ stato un momento di riflessione, per dirsi a voce alta quelle cose mai dette. Tutto confluisce così nella direzione più felice, il perdono di Stefania: “Maria, sì, apriamo la busta”. (agg. Valerio Beck)

ALESSIO E GIULIA, UNA FAMIGLIA DIVISA A C’E’ POSTA PER TE 2024/ La madre di Luana chiede scusa!

C’è posta per te 2024, Martina e suo padre Mauro cercano la pace con la sorella Stefania

La serata ricca di emozioni di C’è posta per te 2024 prosegue con “La storia di una famiglia”. Protagonisti Martina e suo padre Mauro che da anni non hanno più contatti con la sorella di lei, Stefania. Quest’ultima ha interrotto i rapporti dopo il ritorno in casa dell’altra sorella, Michela. Maria De Filippi racconta le vicissitudini familiari, sorte quando in realtà tutto sembrava procedere per il meglio.

Ancora piccole, Stefania, Martina e Michela perdono l’amata madre; il dolore si fa strada in famiglia e tra le sorelle iniziano ad emergere i primi screzi. Il punto di non ritorno è legato a Michela che prima lascia la casa per andare dal nonno, poi ritorna destando la rabbia dell’altra sorella, Stefania. Da allora, quest’ultima ha letteralmente chiuso ogni tipo di contatto con la famiglia.

EMANUELA CON STEFANO DE MARTINO A C’E’ POSTA PER TE/ Il regalo del conduttore per i genitori Petra e Luigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA