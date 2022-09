La storia di Tom Destry/ Su Rete 4 il film western di George Marshall

La storia di Tom Destry, il film western su Rete 4

Il pomeriggio di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, di Rete 4 è all’insegna del genere western con la messa in onda del film “La storia di Tom Destry” alle ore 16.50. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1954, la regia è di George Marshall. Si tratta del terzo rifacimento cinematografico tratto dal libro “Destry Rides Again” dello scrittore americano Max Brand.

TERMINATOR 2 - IL GIORNO DEL GIUDIZIO/ Su Italia 1 film con colonna sonora di Fiedel

Dallo stesso romanzo è stata ricavata la trama della serie televisiva “Destry“. Nel ruolo dei personaggi principali ci sono Lyle Bettger, Audie Murphy, Thomas Mitchell e Mari Blanchard. Da sottolineare anche la presenza nel cast dell’attore americano Lee William Aaker che negli anni cinquanta è stato protagonista della serie televisiva molto seguita dai ragazzi nella fascia pomeridiana intitolata “Le avventure di Rin Tin Tin“. All’epoca Aaker era giovanissimo quando interpretava il ruolo di Rusty tanto d essere definito “l’attore bambino.”

TERMINATOR - DESTINO OSCURO/ Su Italia 1 il sesto film della saga con Schwarzenegger

La storia di Tom Destry, la trama del film

“La storia di Tom Destry” si svolge in una piccola cittadina del west, da tempo sotto il dominio di un sindaco corrotto Hiram J. Sellers (Edgar Buchanan) e di un pericoloso criminale Phil Decker (Lyle Bettger). Misteriosamente lo sceriffo del luogo muore e il sindaco, in combutta con Decker, assegna la carica di nuovo sindaco a Reginald T. “Rags” Barnaby (Thomas Mitchell), un ubriacone. La scelta di Barnaby a sindaco non è casuale, Sellers e l’amico malavitoso pensano che sia un persona facile da manipolare.

Rags promette di non bere più ma non vuole che Decker diventi il suo vice, in realtà ha già in mente una persona, Tom Destry (Audie Murphy). La richiesta di Rags viene accolta e pochi giorni dopo insieme agli altri passeggeri della diligenza scende anche Destry. Il neo sindaco resta sorpreso, Tom è più giovane di quanto immaginasse e in più non ha alcuna intenzione di girare con una pistola. Il nuovo arrivato scopre che la morte dello sceriffo non era dovuta a un problema cardiaco come si era detto, Destry sospetta la morte per omicidio. Viene fuori infatti che ad uccidere lo sceriffo è stato proprio Decker che vuole mettere le mani sulle proprietà di sulla fattoria di Eli Shinner (Lee Aaker) e sui terreni circostanti per tenere sotto controllo e trarre vantaggio dal passaggio delle mandrie. Ne consegue uno scontro all’interno del saloon. finalmente il giovane Tom Destry riporta la legalità e l’ordine pubblico nella piccola città.

LOCKDOWN ALL’ITALIANA/ Su Canale 5 film esordio di Enrico Vanzina: ispirato a Carnage

© RIPRODUZIONE RISERVATA