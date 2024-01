La Storia, fiction/ Anticipazioni e diretta 22 gennaio: Ida e l’arrivo a Testaccio con i figli

La Storia, fiction: anticipazioni e diretta terza puntata 22 gennaio

Lunedì 22 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la terza e penultima puntata de “La storia”, la fiction interpretata da una magistrale Jasmine Trinca, tratta dal romanzo omonimo di Elsa Morante. Nella terza e penultima puntata della fiction, la protagonista, Ida, che ha il volto di Jasmine Trinca, si ritrova a dover ancora combattere per se stessa e i suoi figli, Nino e Useppe con cui si ritrova a doversi rimboccare le maniche durante gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Donna forte e combattiva, Ida affronta tutto con coraggio anche con l’aiuto dei suoi figli.

Nella terza puntata, Ida comincia a respirare quando la fuga dei tedesco sembra riportare finalmente la pace, ma sarà davvero così? Ida decide di riprendere in mano la propria vita per dare un futuro ai figli e l’arrivo nel quartiere di Testaccio segna l’inizio di un nuovo capitolo della vita della protagonista.

Anticipazioni La storia terza puntata: la fuga dei tedeschi

Nella terza puntata de “La Storia“, Ida e Useppe trovano una stanza a Testaccio presso la famiglia Marrocco. L’occupazione tedesca continua ad affamare la città fino a quando, un giorno, un urlo segna l’inizio della pace. “Siamo liberi!”, sente urlare nel cuore della notte Useppe dopo la fuga dei tedeschi. Tutti, così, stanno tornando dalla Guerra ma non Giovannino, il figlio dei Marroco, disperso in Russia. Santina, una prostituta che va a casa loro a leggere i tarocchi, illude Filomena, la madre di Giovannino, e Annita, la sposina che attende con ansia il ritorno di Giovannino.

Chi, invece, torna a casa è Nino che appare totalmente trasformato: è vestito all’americana e fa affari di contrabbando fra Napoli e Roma. Nel frattempo, viene fuori la verità su Carlo Vivaldi: è ebreo e la sua famiglia è stata sterminata. La pace spinge Ida a ricostruire la propria vita insieme ai figli: riprende la scuola e affitta una casetta a Testaccio.

Come vedere in diretta streaming la terza puntata de La Storia

La Storia, la fiction di Raiuno che sta ottenendo un grandissimo successo, può essere seguito in diretta televisiva oggi, lunedì 22 gennaio, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi. La fiction con Jasmine Trinca può essere seguita anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione dove è possibile rivedere anche le puntate tra trasmesse in tv.

