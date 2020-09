La strada a spirale/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 25 settembre 2020)

La strada a spirale sarà trasmesso da Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 15:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 1962 con la regia di Robert Mulligan con soggetto tratto dal romanzo The Spiral Road scritto da Jan de Hartog mentre la sceneggiatura è di John Lee Mahin e Neil Paterson. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jerry Goldsmith con i costumi realizzati da Rosemary Odell ed il trucco di Bud Westmore e Larry Germain. Nel cast sono presenti tanti grandi attori hollywoodiani tra cui Rock Hudson, Burl Ives, Gena Rowlands, Neva Patterson, Will Kuluva e Philip Abbott.

La strada a spirale, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino la trama de La strada a spirale. Ci troviamo nell’anno 1936 quando un giovane medico di origine belga, decide di occuparsi di una questione piuttosto importante a livello internazionale. In particolare il medico vuole partire per l’isola di Giava in maniera tale da studiare la situazione dal punto di vista della salute e trovare un modo per curare i tanti malati di lebbra presenti. Non appena arriva a destinazione insieme alla moglie, nota le scarse condizioni igieniche in cui la gran parte della popolazione è costretta a vivere. Una situazione ovviamente non ideale per poter dare supporto come medico e soprattutto aiutare le persone sane a limitare il contagio. Convinto che l’unico modo per poter salvare la popolazione dallo sterminio sia quello di adottare i metodi scientifici e di lasciare stare preghiere religiose ed altri riti profani, si scontra sovente con alcuni esponenti della popolazione locale.

La situazione evidentemente degenera quando una forma primordiale di epidemia tropicale poco alla volta si trasforma dal punto di vista genetico in quella che sembra apparire come una moderna forma di lebbra. Nel giro di poche ore, sono tantissime le persone affette da questa forma molto aggressiva di lebbra, per cui dovrà portare avanti una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a prevenire il contagio ed evitare che possa esserci una vera carneficina. Purtroppo, l’aiuto che vuole dare ai vari cittadini che vivono in questa zona del mondo, viene contrastato in maniera importante ed anche aggressiva da uno stregone locale, che vorrebbe far emergere i suoi metodi incentrati su riti sacrificali di vario genere. L’uomo si troverà ad avere a che fare con una situazione molto differente da quelle in cui solitamente è chiamato ad operare e dovrà suo malgrado fare i conti con le credenze locali con tanti fraintendimenti, anche dal punto di vista sentimentale.

