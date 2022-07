La strada del silenzio/ Anticipazioni puntata 13 luglio: un mistero, tanti sospetti

La strada del silenzio, anticipazioni prima puntata 13 luglio: cos’è successo allo scuolabus?

Le anticipazioni della prima puntata de La strada del silenzio, in onda il 13 luglio su Canale5, ci introducono al mistero su cui ruota la nuova serie Mediaset. La trama è ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin e segue la vicenda della sparizione di un autobus. A bordo del veicolo vi erano nove bambini delle elementari, tutti figli di alcune delle famiglie più importanti della zona, l’autista e a un assistente. Tutti scomparsi senza lasciare traccia. Per la polizia è un rapimento di gruppo, ma c’è ben altro sotto. Stasera andranno in onda tre episodi.

Nel primo, l’episodio 1×01 che si intitola Senza traccia, conosceremo i protagonisti. Tra i bambini scomparsi nel nulla ci sono Aristea, figlia di Athena e Vasilis, e Alkis, figlio di Manto e del sindaco Niketas. Le indagini della polizia sembrano giungere alla conclusione che si tratti di un rapimento a cui dovrebbe seguire una richiesta di riscatto.

La strada del silenzio, anticipazioni: cosa c’entra Thalea coi rapitori?

Le altre anticipazioni de La strada del silenzio di stasera, svelano che nell’episodio 1×02 intitolato Il pifferaio magico, A indagare sulla vicenda c’è anche la giovane giornalista Thalea, sorella di Athena, che torna nella città di Vathi proprio nel giorno della tragedia, e sarà lei a ricevere la telefonata dei rapitori. Thalea diventerà quindi la donna chiave nella vicenda, suscitando i sospetti da parte dei cittadini: perché è stata contattata proprio lei?

A seguire, l’episodio 1×03 dal titolo Ancora vivi. Mentre i bambini Elpida e Savas restano nelle mani dei loro rapitori, Thalea, è l’unica in contatto con colui che sembra essere il capo dell’organizzazione che ha rapito i giovani studenti. Il padre Spyros, stanco delle indagini a vuoto, si rivolge a un’agenzia specializzata in questo tipo di trattative.

La strada del silenzio: cast e quante puntate ci sono

La strada del silenzio è una serie tv di produzione greca dal titolo originale di Siopilos Dromos che si ispira al noir scandinavo. La serie è stata girata tra Atene e Eleusi, quest’ultima situata nell’Attica Occidentale. La strada del silenzio è composta da 13 puntate dalla durata di 50 minuti ciascuno.

Nel cast della serie tv: Dimitris Lalos, Penelope Tsilika, Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis, Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas, Myrto Alikaki.











