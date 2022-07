LA STRADA DEL SILENZIO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 20 LUGLIO/ Mistero su Thalia

La strada del silenzio, il rapimento dei bambini al centro della prima puntata

Ha preso il via il thriller dell’estate di Canale5 La strada del silenzio con la prima puntata, in onda questa sera. Al centro della vicenda l’improvvisa scomparsa di uno scuolabus con, al suo interno 9 bambini, l’autista e l’accompagnatrice. Negli episodi andati in onda questa sera, abbiamo assistito allo sconforto delle famiglie appresa la notizia e ai tentativi di arrivare la verità, alla fine rivelatasi amara: è stato un rapimento di gruppo da parte di tre malviventi. Il loro obiettivo è un riscatto in denaro del valore di 100 milioni di euro, cifra di fronte alla quale i familiari dei bimbi tremano.

Intanto è entrata in scena una figura che si preannuncia centrale nelle dinamiche della fiction: quella di Thalia, giovane giornalista e sorella di Athena. Ragazza dal passato ombroso, segnato dall’alcol e dalla ferita per aver rischiato di far annegare la nipotina Aristea, Thalia è l’unica persona con cui i malviventi si mettono telefonicamente in contatto, attraverso voce camuffata. Misteri e intrighi continui che gettano ombre sul suo personaggio, in attesa di scoprire nella prossima puntata quale sia il suo vero ruolo nella serie (Agg. Ruben Scalambra).

La strada del silenzio, anticipazioni seconda puntata 20 luglio

Dopo i primi tre episodi trasmessi con la prima puntata, La strada del silenzio, il thriller greco che si candida a diventare la serie tv dell’estate con colpi di scena ed emozioni importanti, tornerà in onda mercoledì 20 luglio, in prima serata su canale 5, con la seconda puntata. La serie tv greca è composta da ben 26 episodi. Canale 5 trasmetterà tre episodi a puntata ad eccezione dell’ultimo appuntamento nel corso del quale saranno quattro gli episodi che andranno in onda.

Mercoledì prossimo, dopo il rapimento di massa dei bambini appartenenti a famiglie benestanti che viaggiavano su uno scuolabus di una scuola privata, continueranno le indagini per scoprire gli autori del rapimento e portare in salvo i bambini. Cosa accadrà, dunque, nella seconda puntata de La strada del silenzio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

La strada del silenzio: anticipazioni episodi Il riscatto, Le colpe dei padri e La strada del silenzio

Nel primo episodio della seconda puntata de La strada del silenzio dal titolo “Il riscatto”, Spyros, non avendo molta fiducia nella polizia, decide di rivolgersi a un ufficio investigativo privato. Allo stesso tempo, la presenza dell’ex marito di Atena e del padre biologico di Aristea porterà tensione con Vassillis che non riuscirà a gestire la situazione. Nel frattempo, l’arresto dell’autista porterà a galla nuove prove e un vecchio caso di bullismo. Nel secondo episodio dal titolo “Le colpe dei padri”, l’aumento del riscatto porterà i genitori alla disperazione. Nasos, così, si convincerà che i motivi del rapimento siano profondi. Nel frattempo, la scoperta del caso di bullismo all’interno della scuola e le successive indagini porteranno a degli arresti e la famiglia di Spyros Karouzos sarà di nuovo sotto i riflettori.

Nel terzo ed ultimo episodio della seconda puntata dal titolo “La strada del silenzio”, la comunità di Vathi Attica viene sconvolta da un terribile omicidio. Nasos subisce pressioni dai suoi superiori per interrompere Thalia dai colloqui e raggiungere un accordo con i rapitori. Nasos e Thalia capiscono così di aver bisogno l’uno dell’altra per riuscire a risolvere il caso.











