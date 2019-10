La strada di casa 2/ Anticipazioni 1° ottobre: Irene si è suicidata?

Martedì 1° ottobre, in prima serata, Raiuno trasmette la terza puntata della fiction “La strada di casa 2” con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. La trama è entrata nel vivo. Dopo aver scoperto che, in realtà, Irene non è stata uccisa, ma è ancora viva, Lorenzo, Fausto e Baldoni si sono messi sulle sue tracce scoprendo che il bambino scappato dalla casa famiglia in cui Irene operava come volontaria, in realtà, è il figlio che Irene ha avuto prima che le diagnosticassero la sterilità. I tre si mettono così alla ricerca di Irene per convincerla a tornare a casa riportando il bambino alla casa famiglia per evitare un’accusa di rapimento. Un biglietto lasciato da Irene porta Lorenzo, Fausto e Baldoni nel luogo in cui Irene soggiornava. I tre, però, arrivano troppo tardi non riuscendo a trovare la ragazza. Cosa accadrà, dunque, nella terza puntata? Irene sarà ancora viva? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI: IRENE SI E’ SUICIDATA?

Nella terza puntata de La strada di casa 2, Lorenzo, Fausto e Baldoni trovano l’auto di Irene in prossimità del Po. Tutto fa pensare che la ragazza si sia tolta la vita, ma Lorenzo non ha alcuna intenzione di accettare una simile realtà. Il figlio di Fausto e Gloria, però, è costretto a ricredersi quando la polizia gli mostra un video inequivocabile: Irene si è suicidata gettandosi nel Po. Sarà questa la verità? Irene si è davvero uccisa dopo che il bambino è scappato? Lorenzo e Baldoni, con grandissimo dolore, non sono ancora disposti a rassegnarsi e continuano ad indagare per scoprire la verità e capire cosa sia davvero acaduto ad Irene.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI: GLORIA E’ MALATA

Per la famiglia Morra, i guai non sono ancora finiti. Fausto, infatti, scopre che il birrificio “Morra” è stato vittima di un sabotaggio: l’infezione che ha colpito i fusti del birrificio non è stata naturale, ma causata da qualcuno. Lorenzo e Fausto concentrano i propri sospetti su Mauro e sull’amica Emma cominciando ad indagare per capire se i sospetti siano veri. Nel frattempo, Federico, il figlio di Valerio e Giulia si ammala e viene ricoverato presso l’ospedale in cui Milena svolge il tirocinio di medicina. La storia clandestina tra Valerio e Milena sarà scoperta? Gloria, infine, sta sempre peggio e teme di avere l’Alzheimee. Inizialmente, ha paura di raccontarlo a Fausto, ma poi trova il coraggio e decide di confidarsi con il marito.



