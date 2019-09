La strada di casa 2/ Anticipazioni: Lorenzo ha ucciso Irene? Viola stravolge tutto

La strada di casa 2, la fiction con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, torna in onda oggi, martedì 24 settembre, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata. La fiction, dopo la fortunata prima stagione, ha già convinto il pubblico e la prima puntata ha incollato davanti ai teleschermi 3.803.000 spettatori pari al 16.9% di share. La trama diventa sempre più intricata e per la famiglia Morra inizia un periodo ancora più difficile da affrontare. Il ritorno a casa di Fausto, dopo tre anni di carcere, sembrava la fine di un incubo, ma la scomparsa di Irene, avvenuta il giorno del matrimonio con Lorenzo, ha messo nuovamente in discussione la serenità di tutta la famiglia. Nella puntata in onda questa sera, infatti, i Morra si ritrovano ad affrontare l’arresto di Lorenzo con l’accusa di omicidio della fidanzata.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI: L’ARRESTO DI LORENZO

Anche nella seconda puntata de La strada di casa 2, al centro della trama c’è la scomparsa di Irene. Nessuno, infatti, crede all’allontanamento volontario della ragazza e la scoperta del tradimento di Lorenzo, la sera prima del matrimonio, non fa che alimentare sospetti sul figlio di Fausto. Lorenzo, così, viene arrestato con l’accusa di omicidio di Irene il cui corpo, però, non è stato trovato. A ribaltare la situazione è una testimonianza di Viola. La sorella di Lorenzo, sempre più vicina a Mauro, un ragazzo che è stato in carcere con Fausto e che, dopo la detenzione, ha trovato lavoro proprio presso i Morra, racconta di aver visto Irene nei pressi di una farmacia notturna di Torino smentendo così l’ipotesi di omicidio. La testimonianza di Irene fa sì che si apra una nuova pista. Si scopre così che Irene, prima della scomparsa, abbia acquistato dei farmaci contro l’epilessia.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI: CHI E’ IL BAMBINO SCOMPARSO CON IRENE?

L’acquisto di farmaci contro l’epilessia da parte di Irene spinge Fausto ad indagare in quella direzione. Fausto, così, collega la scomparsa di Irene a quella di Davide, un bambino che risiedeva in una casa famiglia dove Irene faceva la volontaria. Dopo la testimonianza di Viola, Lorenzo viene rilasciato, ma tornato a casa, è costretto ad affrontare un nuovo problema: l’azienda di famiglia, infatti, richia il fallimento. Tutti i dirigenti dell’azienda si riuniscono e, dopo un’accesa discussione, la famiglia Morra perde il controllo dell’azienda. Lorenzo, non avendo più responsabilità professionali, si concentra sulla scomparsa di Irene e scopre che Davide potrebbe essere suo figlio.





