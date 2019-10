La strada di casa 3 ci sarà?/ Anticipazioni: conferma in arrivo, ecco la prova!

La Strada di casa 3 si farà? Le prove verso il sì

La Strada di casa 3 si farà? La seconda stagione della fiction sta per chiudere i battenti e ciò che si chiede il pubblico è un’unica cosa: la storia con Alessio Boni continuerà? Iniziamo a partire con una certezza: non abbiamo ancora alcuna conferma dai canali ufficiali. La Rai non si è ancora esposta su quanto accadrà alla fiction ma le speculazioni non mancano. A darci però la quasi certezza di un rinnovo sono i risultati in termini di share, positivi sin dall’inizio e in crescita negli ultimi appuntamenti. Di fronte a questi è infatti più che ragionevole pensare che il rinnovo sia ormai più che vicino. Per avere ulteriori dettagli, però, non ci resta che attendere la fine di questa seconda stagione e il passare delle prossime settimane. Arriverà la notizia che tutto il pubblico attende? (Aggiornamento di Anna Montesano)

La strada di casa 3 ci sarà?

Martedì 29 ottobre 2019 andrà in onda l’ultima puntata de “La strada di casa 2″, la fiction di successo con protagonisti Alessio Boni nel ruolo di Fausto Morra e Lucrezia Lante Della Rovere nel ruolo della moglie Gloria. Non solo, nel cast ci sono anche Sergio Rubini nei panni di Ernesto Baldoni, Roberta Caronia è il commissario Concetta Leonardi, mentre Christiane Filangieri interpreta Veronica. Nel casto anche Eugenio Franceschini nel ruolo di Lorenzo Morra e Mauro Serio presta il volto a Giacomo Crespi. A poche ore dalla messa in onda dell’ultimo episodio però il pubblico comincia a chiedersi se ci sarà o meno un seguito della serie tv. Al momento non è dato saperlo, ma visti gli ottimi risultati degli ascolti sicuramente la Rai ha in programma di riconfermare la serie per una terza stagione che con molta probabilità dovrebbe tornare in prima serata nell’autunno 2021.

Alessio Boni sul personaggio di Fausto Morra

La seconda stagione de “La strada di casa” è stato un grandissimo successo e Alessio Boni, che presta il volto al protagonista principale Fausto Morra, ha detto: “qui ha pagato il suo debito, esce dal carcere, e pensa che adesso, ok, tutta la vita è spianata, e dice: ah, che meraviglia! E invece l’incubo è più fuori dal carcere che dentro il carcere, e parte proprio tutta una suspence di thriller, di genere, di giallo, con altre vicissitudini che entrano a gamba tesa nella vita personale di Fausto Morra”. Durante la seconda serie, infatti, Fausto si ritrova a diventare un detective per scoprire cosa si nasconde dietro la morte di Irene e Mauro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA