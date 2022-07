La talpa 2023 cast, Filippo Bisciglia inviato?/Trapelano i nomi di 3 papabili ingaggi

La talpa verso il ritorno in tv: le anticipazioni sul cast

Fervono i preparativi per la nuova edizione de La talpa, che a diversi anni dall’ultima e terza edizione andata in onda nel 2008 su Italia 1 come la penultima, risalente al 2005, dopo la prima andata in onda su Rai 2 nel 2004, è attesa nel 2023 sulle reti Mediaset. Rispetto al preannunciato ritorno in tv del reality show storico, intanto, Amedeo Venza ha dato annuncio a mezzo social di una serie di indiscrezioni sul cast de La talpa 2023, come l’identità dell’inviato e dei primi tre papabili concorrenti vip che animerebbero il format.

Stando a quanto rende noto testualmente il beninformato, nel dettaglio, nel rinnovato cast de La talpa, orfano di Temptation island, che è stato estromesso dai palinsesti tv dell’estate, Filippo Bisciglia potrebbe debuttare in un ruolo inedito, quello dell’inviato speciale: “La Talpa! Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!”.

Ma non è tutto, perché inoltre si sono fatti spazio i nomi dei primi tre papabili concorrenti de La talpa, dopo le rumoreggiate nuove concorrenti del format e possibili uscite da Uomini e donne, Gemma Galgani e Ida Platano: si tratta dei nomi di Marco Carta, Elenoire Casalegno e Laura Maddaloni. Si sta inoltre pensando anche alla quota opinionista de La talpa e si è fatto il nome di Wanda Nara e il consorte Mauro Icardi: “Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevedrebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza (la squadra calcistica in cui l’ex cavaliere è alle redini) e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa”.

Al via il totonomi sul conduttore de La talpa

Per ciò che concerne, infine, la conduzione Simona Ventura ha smentito il suo ingaggio nel cast, mentre Stefania Orlando si candida per il ruolo di timoniera e non nasconde che non accetterebbe il ruolo di concorrente, e nel frattempo TvBlog parla di una papabile conduzione di Silvia Toffanin: “Partiamo da un dato di fatto. La Talpa è stata fortissimamente voluta da Piersilvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti dello scorso anno, il vice Presidente del gruppo Mediaset ne ha dato notizia della sua acquisizione per sei anni con grande gaudio, davanti ai giornalisti presenti. Quest’anno il programma non è stato prodotto, ma nella prossima stagione televisiva pare proprio che si farà e quali migliori mani se non quelle di una di famiglia per condurlo?”. La fonte inoltre prosegue sulla dolce metà di Piersilvio Berlusconi, menzionando anche Amici di Maria De Filippi: “Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino”.













