La talpa 4, guerra tra vip per la conduzione/ In lizza, Belen Rodriguez e…

La Talpa riapre i battenti con Maria De Filippi: spuntano le candidate al ruolo di conduttrice

Fervono i preparativi per la preannunciata nuova e quarta edizione de La talpa, che con ogni probabilità aprirà i battenti nella primavera 2023 dei palinsesti TV Mediaset. O almeno questo é stando a quanto rendono noto i beninformati, tra cui Nuovo, che ha condiviso con i fedeli lettori i nomi delle papabili conduttrici de La talpa.

Filippo Bisciglia fuori dalla tv con Temptation island/ Nuovo ruolo a La Talpa?

In lizza per l’ambito posto al timone de La talpa 4, vi sono delle dive del piccolo schermo, e la prima é la consorte del direttore di casa Mediaset Piersilvio Berlusconi, Silvia Toffanin. Si mormora infatti che dalla produzione Mediaset de La talpa, Maria De Filippi starebbe pensando di affidare la conduzione del reality a Silvia, già timoniera di Verissimo, tuttavia la produttrice e conduttrice di Uomini e donne avrebbe un dubbio su quest’ultima che non ha maturato abbastanza esperienza al timone di format in formato reality show e per lei il nuovo ingaggio rappresenterebbe un salto nel buio.

Raimondo Todaro/ "Vi racconto i segreti di Milly Carlucci e Maria De Filippi"

Un’altra papabile conduttrice TV é Anna Tatangelo, che reduce dall’addio a Gigi D’Alessio si é rivelata una perfetta timoniera del format Scene da un matrimonio, ma appare comunque improbabile che l’ex del cantante napoletano possa confermarsi alla conduzione de La talpa, vista la poca esperienza che ha nel ruolo di conduttrice TV in senso lato. Tra le altre candidate, si impone anche Stefania Orlando. L’ex Grande Fratello vip 5 non ha infatti nascosto che sogna la conduzione de La talpa e potrebbe essersi intanto sottoposta ad un provino: “Il mio sogno sarebbe quello di condurre la nuova edizione de La talpa”.

Silvia Toffanin/ Rivoluzione in Mediaset nel 2023: lei e Maria De Filippi pronte a "dominare la scena"

Tra le altre candidate, abbiamo, poi, Belen Rodriguez, che é ormai già una creatura di Maria De Filippi. Dal 2014, Belen Rodriguez conduce Tu si que vales, prodotto da Queen Mary, e ora spererebbe di approdare al timone de La talpa 4… magari al suo fianco potrebbe esserci il ritrovato compagno di vita, Stefano De Martino, che potrebbe condurre in coppia con l’argentina il reality o fare da inviato al format.

Simona Ventura e Paola Perego papabili candidate alla conduzione de La Talpa

Poi, é la volta di Simona Ventura, che seppur volto Rai ha un debito verso Maria De Filippi da scontare: basti pensare che dopo un digiuno del ruolo di conduttrice TV, Simona Ventura é tornata a condurre nel 2016, imponendosi al timone di Selfie: le cose cambiano, format sugli interventi di chirurgia estetica. E infine Paola Perego, che con la Ventura conduce Citofonare su Rai Due, potrebbe rivendicare il ruolo di conduttrice de La talpa 4, dopo aver condotto ben 3 edizioni del format: “La talpa è nata e cresciuta con me, rifarla senza di me sarebbe come se mi rapissero un figlio, è un game particolare con le sue regole”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA