La Tv dei 100 e Uno, Piero Chiambretti/ Diretta e ospiti: Bonolis e Hunziker

La Tv dei 100 e Uno: il nuovo show di Piero Chiambretti

Piero Chiambretti torna in prima serata su Canale 5 con “La Tv dei 100 e Uno”, il nuovo show in onda da mercoledì 15 marzo. Protagonisti del programma sono i bambini: una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni) che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio. Nel corso delle tre puntate i bambini metteranno simpaticamente alla prova gli ospiti.

“Il progetto è un mio pallino da tempi non sospetti: ci penso esattamente da 11 anni perché volevo fare uno show con i bambini fin da quando è nata mia figlia Margherita”, ha raccontato Chiambretti a Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore dedicherà il programma alla madre Felicita, scomparsa tre anni fa a causa del Covid: “È sempre stata il mio punto di riferimento. Se fosse ancora tra noi, la inviterei sul palco. Si divertirebbe”.

Ospiti della prima puntata La Tv dei 100 e Uno: Paolo Bonolis e Michelle Hunziker

Gli ospiti delle tre puntate di “La Tv dei 100 e Uno” saranno “beniamini dei bambini e spettatori delle loro performance, personaggi molto amati, provenienti dal mondo dello sport, della musica, del costume, dei social, dello spettacolo puro”, ha anticipato Chiambretti a Tv Sorrisi e Canzoni. Nella prima puntata ci saranno Paolo Bonolis e Michelle Hunziker, che dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. “I bambini dicono quello che pensano in modo cristallino, senza filtri e senza secondi fini. Essenzialmente vorrei tornare bambino, ma con l’esperienza di oggi. Loro, a quell’età, non sanno che fortuna hanno. C’è una frase che ricorre nel programma, tratta dal libro “Il piccolo principe”: Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di loro se ne ricordano”, ha commentato Chiambretti.

