La Uefa dice addio al Fair Play Finanziario/ Al suo posto via al Salary Cap

Cambiano le regole nel calcio europeo. La UEFA sarebbe pronta a dire addio al Fair Play Finanziario. Come spiega il New York Times, secondo fonti molto vicine al presidente Ceferin, da Nyon starebbero pensando di introdurre un salary cap “ammorbidito”. Cosa prevederebbe la nuova regola? Le squadre partecipanti alle competizioni UEFA – con il salary cap – non potrebbero spendere più del 70 per cento del proprio fatturato in stipendi. Si tratta, secondo il quotidiano statunitense, di una misura più morbida rispetto all’idea iniziale dello stesso Ceferin.

L’addio al Fair Play Finanziario dovrebbe arrivare il prossimo 7 aprile. Proprio quel giorno, infatti, si terrà la prossima riunione del Comitato Esecutivo: il salary cap dovrebbe dunque entrare nelle regole ufficiali UEFA proprio in quell’occasione. Non si chiamerà più Fair Play Finanziario perché Ceferin vuole infatti recidere in maniera netta con il passato e con quanto stabilito da Infantino nella presidenza precedente. Il modello di riferimento sarà quello della Liga, campionato spagnolo.

Uefa, addio al Fair Play Finanziario

Novità non solamente sul Fair Play Finanziario ma anche sulle sanzioni. Ci sarebbe un ulteriore elemento di rottura rispetto al passato e sarebbe bello della punizioni per chi non dovesse rispettare i nuovi parametri della Uefa. Rimarrebbero infatti possibili sanzioni sia sportive che finanziarie per chi non rispetta le regole. Saranno incluse anche multe e il rischio di esclusione per chi sfora il tetto previsto. La novità sarebbe però un’altra, ovvero quella di “far retrocedere” di competizione la società in questione che non rispetta il Salary Cap. Ad esempio, una squadra partecipante alla Champions, rischierebbe di partecipare all’Europa League e così via una squadra dell’Europa potrebbe scendere in Conference se non dovesse rispettare le regole. Altre sanzioni potrebbero poi riguardare eventuali punti di penalizzazione.

Molto presto, già dal prossimo 7 aprile, potrebbero dunque arrivare comunicazioni ufficiali riguardo il passaggio dal Fair Play Finanziario al Salary Cap. In quella data si terrà infatti la riunione del Comitato Esecutivo della Uefa, che delibererà sulla questione.











