La Urbani Tartufi, Boss in Incognito 2024/ Chi sono e cosa fa: leader mondiale nel settore del tartufo

Boss in Incognito 2023, La Urbani Tartufi protagonista della 2a puntata

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Boss in Incognito 2024 – in onda dalle 21.20, su Rai Due – con Max Giusti alla conduzione e con una nuova storia aziendale da raccontare. Gli imprenditori camuffati all’insaputa dei dipendenti visiteranno una delle realtà più floride del mercato italiano: La Urbani Tartufi.

La Urbani Tartufi sarà dunque l’azienda protagonista della prossima puntata di Boss in Incognito 2024 – in onda questa sera, su Rai Due – e vediamo dunque di cosa si occupa e in cosa primeggia per peculiarità e qualità. I fratelli Olga e Giammarco Urbani sono rispettivamente presidente e amministratore delegato della società che rappresenta una vera e propria eccellenza italiana nel settore.

Urbani Tartufi in Boss in Incognito 2024: 170 anni di storia, presente in 70 Paesi

La Urbani Tartufi nasce 170 anni fa dal piccolo paese di Scheggino; grazie alle innovazioni, al talento e alla lungimiranza della famiglia – e oggi di Olga e Giammarco Urbani – la realtà è riuscita ad espandersi oltre i confini nazionali toccando ben 70 Paesi in tutto il mondo. Il fatturato dell’azienda arriva intorno agli 80 milioni di euro annui con ben 150 dipendenti nella sede principale situata in Umbria.

Osservando il sito ufficiale, si può ben vedere come Urbani Tartufi sia specializzata nella lavorazione, selezione e tanto altro del suo prodotto di punta: il tartufo. L’azienda di Olga e Giammarco Urbani si occupa non solo della realizzazione di ricette e prodotti ma anche di processi innovativi nel merito della realizzazione del prodotto finale; caratteristiche l’hanno resa ad oggi una realtà che vanta un angolo di vendita pari al 70% del mercato mondiale relativo al settore.

