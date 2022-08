La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Rod Taylor

La veglia delle aquile, film di Rete 4 diretto da Delbert Mann

La veglia delle aquile va in onda su Rete 4 oggi, 10 agosto 2022, a partire dalle ore 16.35. Si tratta di un film americano del 1963 per la durata di 115 minuti. Diretto da Delbert Mann è stato scritto da Robert Pirosh con un soggetto di Sy Bartlett. Nel cast del film troviamo anche Rock Hudson, Rod Taylor, Barry Sullivan, Kevin McCarthy, Leora Dana e molti altri ancora.

Un principe (quasi) azzurro/ Su Rai 1 il film con Vincent Perez

Fu distribuito nei cinema americani a partire dal 21 giugno con premiere a Chicago. A produrlo fu l’autore del soggetto Bartlett per la Universal International Pictures, girato negli Universal Studio e anche in California nella Beale Air Force Base a Marysville. La pellicola ottenne una nomination ai Premi Oscar per l’addetto agli effetti sonori Robert L.Bratton.

La collina degli stivali/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

La veglia delle aquile, la trama del film

Leggiamo più da vicino la trama del film La veglia delle aquile. John Caldwell è un colonnello dell’aviazione americana. Gli viene affidato un compito molto particolare e che potrebbe mettere a rischio la sua vita professionale. Infatti dovrà supervisionare lo Strategic Air Command, SAC, valutando quello che è il lavoro dei B-52 i bombardieri che sul campo si esercitano a stretto giro di posta.

Questa situazione è complicata, paradossalmente, dal fatto che il colonnello crede fermamente nel suo lavoro e lo considera un onore tanto che decide di diventare oltre che severo quasi insopportabile. Così il suo atteggiamento porta i suoi superiori a infuriarsi con una ribellione in massa dei subalterni. L’uomo si troverà anche a combattere con la moglie che vuole lasciarlo.

Inga Lindstrom il ritorno di Ellen/ Su Canale 5 un film della saga romantica

© RIPRODUZIONE RISERVATA