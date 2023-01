LA VERITÀ È CHE NON GLI PIACI ABBASTANZA/ Su Rai 1 il film con Sasha Alexander

La verità è che non gli piaci abbastanza, film di Rai 1 con Sasha Alexander

La verità è che non gli piaci abbastanza è un film prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2009 tratto dall’omonimo romanzo. Il titolo in lingua originale della pellicola cinematografica è He’s Just not that into you, che ha incassato nei cinema italiani circa 1 milione di euro. La trama del film si basa sulle vicende di 9 giovani, le cui storie si intrecciano. Si tratta di un film sentimentale che vuole trasmettere al pubblico una ventata di divertimento e spensieratezza per la tematica dell’amore, presentando diversi personaggi, tra cui la ragazza single che ha diversi appuntamenti, la donna convivente che si separa dall’uomo che le è fedele ma non intenzionato a sposarla fino all’uomo sposato che ama la moglie, ma ha un’avventura con un’altra donna. Nel cast del film c’è anche Sasha Alexander che interpreta il ruolo di Catherine doppiata nella versione italiana da Angela Brusa. Nata a Los Angeles il 17 maggio del 1973 ha esordito sul grande schermo nel 1997 in Visceral Matter di Richard Kelly.

Un'impresa da Dio/ Su Italia 1 il film spin-off di Una Settimana da Dio

La verità è che non gli piaci abbastanza, film di Rai 1 diretto da Ken Kwapis

La verità è che non gli piaci abbastanza è un film di genere commedia, drammatico e sentimentale del 2009, che verrà trasmesso su Rai 1 oggi, 3 gennaio, a partire dalle ore 23.55. Il film è stato diretto da Ken Kwapis, come adattamento cinematografico del romanzo Sex and the city di Liz Tuccillo e Greg Behrendt.

NATALE DA CHEF/ Su Canale 5 il film Cinepanettone del 2017

Il film La verità è che non gli piaci abbastanza è stato prodotto negli Stati Uniti d’America, e la scenografia e la sceneggiatura sono state curate rispettivamente da Gae Buckley, Marc Silverstein e da Abby Kohn. La fotografia e il montaggio sono stati affidati a John Bailey e a Cara Silverman, mentre le musiche scelte sono di Cliff Eidelman.

Tra gli interpreti del film La verità è che non gli piaci abbastanza ci sono Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston, Ben Affleck, Jennifer Connelly, Drew Barrymore, Natasha Leggero, Justin Long, Bradley Cooper, Kevin Connolly, Sasha Alexander, Kris Kristofferson, Busy Philipps e Luis Guzmán.

SISTER ACT/ Su Rai 3 il film con Guy Boyd tra i protagonisti

La verità è che non gli piaci abbastanza, la trama del film

Il film La verità è che non gli piaci abbastanza narra le vicende di nove personaggi. Ha inizio con Gigi, una ragazza single che esce con diversi ragazzi e interpreta diversi segnali che fanno capire se un uomo sia interessato o meno. Con uno di questi scoppia l’amore in seguito ad un litigio con lei riguardo la natura di questi segnali. C’è poi la storia di Janine, moglie di Ben che è attratto da Anna, istruttrice di yoga con la passione per la musica fino a considerarsi cantante.

Ben ha sposato la moglie senza che provasse molto amore per lei e confessa alla donna l’infedeltà. I due chiariscono, mentre Anna scappa da Ben poiché usata. C’è poi la vicenda di Anna, amica di Conor con cui a volte ha dei rapporti sessuali.

I due pensano anche di avere una relazione seria, ma scopriranno di non essere adatti. Un’amica di Anna di nome Mary aiuta Conor nel suo lavoro, operando nell’ambito della pubblicità. I due si incontrano per caso e si innamorano. Infine viene presentata la storia di Beth e Neil, una coppia affiatata. Beth vorrebbe sposare Neil, ma quest’ultimo è contrario al matrimonio nonostante le sia completamente devoto. I due si riappacificano, capendo il punto di vista di entrambi. Neil in seguito chiede a Beth di sposarlo e i due convolano a nozze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA