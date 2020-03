LA VITA PROMESSA 2/ Anticipazioni 1 marzo: Bruno, un nuovo amore per Carmela?

LA VITA PROMESSA 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 1 marzo 2020, andrà in onda un nuovo episodio de La vita promessa 2 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Carmela (Luisa Ranieri) continua a vivere la sua vita a New York, mentre tanti commercianti nel quartiere ricevono lo sfratto. Intanto, Spanò (Francesco Arca) viene fatto evadere durante il trasporto in carcere dai suoi fedelissimi, mentre Rosa (Miriam Dalmazio) ha un altro scontro con Carmela dopo aver trattato male Rocco (Emilio Fallarino). Rosa però decide comunque di chiedere un favore a Rocco quella sera: finge di andare a lavorare per non svelare di frequentare un locale poco raccomandabile. A causa della febbre, i figli decidono però di avvisare Carmela, che se la prende con la nuora non appena rientra. Quando la donna dà uno schiaffo a Rosa durante la lite, Rocco lascia la palazzina e scompare nel nulla. Tutta la famiglia si riunisce per capire come muoversi e dopo diversi tentativi a vuoto, Alfredo (Vittorio Magazzù) decide di inviare una lettera a Ferri (Thomas Trabacchi) per avvisarlo del problema. Nel frattempo, Antonio (Giuseppe Spata) viene prelevato da Lucky Luciano (Marcello Mazzarella), per il quale lavora da tempo, e si ritrova proprio di fronte a Spanò. Anche se i due hanno la possibilità di uccidersi a vicenda,

il boss rivela di pretendere la loro collaborazione. Ferri invece combatte contro i problemi di cuore e fa la conoscenza di Bruno (Stefano Dionisi), un medico ebreo e padre di famiglia che vive in Germania e che lo aiuta a curarsi. A causa delle visite clandestine, Bruno viene arrestato e allontanato dalla moglie e dalla figlia Sarah (Sara Ciocca). Arrivato in America, Ferri si presenta subito alla porta di Carmela e fra i due nasce ancora l’amore. Non sanno che Spanò sta facendo ancora di tutto per avere la donna che ama al suo fianco, così come che Antonio in realtà collabora da tempo con un federale italoamericano, Cesare Vitale (Arturo Morselli), per far arrestare Lucky Luciano. Le indagini su Rocco però sembrano non portare da nessuna parte e Carmela ha frequenti incubi sul figlio. Anche Maria non se la passa meglio: non riesce a dimenticare che il suo primo marito si è suicidato dopo aver scoperto la sua relazione segreta con Alfio (Primo Reggiani), che ha deciso poi di sposare. Carmela intanto accetta di accogliere Bruno e la sua famiglia in casa propria, ma Ferri scopre che in realtà solo Sarah è riuscita a raggiungere l’America. Mentre la ragazzina fa la conoscenza di Turi, che la aiuta ad integrarsi nella nuova scuola, Ferri peggiora sempre di più e i suoi problemi di cuore non gli lasciano via di scampo. Prima di chiudere gli occhi però chiede di nuovo a Carmela di sposarlo e le regala un anello della sua famiglia. Poi si spegne, circondato dall’intera famiglia Rizzo, in lacrime.

LA VITA PROMESSA 2 ANTICIPAZIONI DELL’1 MARZO 2020

EPISODIO 3 – In questa nuova puntata cambieranno molte cose nella vita di Carmela. La donna ha appena perso Ferri e dovrà convivere con un enorme dolore. Al tempo stesso però si occuperà della piccola Sarah, affidata alle sue sole cure. Tutto si trasformerà quando Bruno, il padre della ragazzina, riuscirà a raggiungere l’America. Per il medico sarà impossibile non rimanere folgorato da Carmela, per la quale inizierà a nutrire dei sentimenti più che profondi. Intanto, Spanò continua a fare di tutto per ottenere con la forza l’amore di Carmela. Dopo aver dato ordine ai suoi uomini di cercare Rocco, diventerà sempre più aduace e compirà altre azioni pur di avvicinarsi alla donna. Antonio invece attende nell’ombra, pronto a vendicarsi dell’uomo che ha ucciso il fratello Michele e che ha provocato la rovina di tutta la sua famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA