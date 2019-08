La vita segreta di mio marito/ Su Rai 2 il film con James Russo (22 agosto 2019)

La vita segreta di mio marito andrà in onda oggi, 22 agosto, in prima serata alle 21.20 su Rai 2. Il film è diretto dal regista Graeme Grifford è una pellicada genere thriller girata nel 1998, distribuito dalla Universal a cura della Chalsey Avenue Production. Gli attori facenti parte del cast sono Marguerite Moreau che interpreta Theresa, James Russo nei panni dell’ex poliziotto Sal Bianculli, ma anche Gerard Plunkett, Anne Archer, Michael Dobson e Maria Conchita Alonso. Il compositore delle musiche e della colonna sonora del film è Roger Bellon che ha ricevuto una nomination all’oscar per le sue produzioni. La sceneggiatura è di Roger Jeffries e il montaggio di Scott J. Kelly.

La vita segreta di mio marito, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La vita segreta di mio marito. Dopo la morte del marito Sal Bianculli interpretato da James Russo (C’era una volta in America di Sergio Leone, Oltre il limite, China girl), Therese, l’attrice Marguerite Moreau (Lost, Smalville, Gray’s Anatomy), si trova a dover fare i conti con la sua posizione, ma i guai non sono finiti qui. Therese infatti non riesce ad andare avanti con i soldi della reversibilità del marito, inoltre il dipartimento di polizia dove Sal lavorava le fa continue pressioni alla ricerca di informazioni che il marito teneva nascoste. Therese inizia ad indagare e scopre delle verità sconcertanti che la fanno vacillare, presto la donna metterà in discussione l’amore che il marito provava per lei e la sua fedeltà coniugale. Come se non bastasse dalle ricerche di Therese emergono anche informazioni che potrebbero danneggiare l’intero dipartimento di polizia. La donna si trova così ad un bivio: fermarsi e dimenticare tutto o andare avanti con le ricerche e far tirar fuori tutta la verità…

