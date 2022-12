La vita straordinaria di David Copperfield/ Su Rai 3 il film con Aneurin Barnard

La vita straordinaria di David Copperfield, film di Rai 3 diretto da Armando Iannucci

La vita straordinaria di David Copperfield va in onda oggi, giovedì 29 dicembre 2022, a partire dalle ore 21.25 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico prodotto tra USA e Regno Unito nel 2019 e diretto da Armando Iannucci. Nel cast sono presenti Aneurin Barnard, Morfydd Clark, Peter Capaldi e Dev Patel.

Noi siamo infinito/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Stephen Chbosky

Il film La vita straordinaria di David Copperfield è ispirato all’opera letteraria omonima realizzata dal celebre Charles Dickens, ma per la prima volta ne evidenzia caratteri diversi dai consueti.

Non ci troviamo infatti di fronte alla solita trasposizione cupa dell’opera, ma a un racconto divertente e che ne evidenzia il lato comico. Nonostante una distribuzione corposa da parte della casa di produzione, l’incasso globale non ha raggiunto livelli eccezionali. Diversa invece l’opinione della critica, come testimoniato dai numerosi premi e candidature ottenuti dai British Independent Film Awards del 2019.

UN BEBÈ PER NATALE/ Dove vedere in streaming Rai 1 il film francese

La vita straordinaria di David Copperfield, la trama del film

Il film La vita straordinaria di David Copperfield percorre tutte le tappe più importanti della carriera e della vita personale di David Copperfield, noto per le sue abilità come illusionista. Fin dalla sua infanzia aveva avuto l’opportunità di crescere in un contesto familiare felice, senza particolari problemi che limitassero la sua spensieratezza. L’educazione e i valori che lo hanno reso un uomo adulto furono dovuti principalmente al contributo della tata di famiglia di nome Peggoty, al suo fianco anche nel corso di tutta l’adolescenza.

ALADDIN/ Streaming del film Walt Disney su Rai 1

Proprio quest’ultima decide di organizzare un viaggio per presentarlo alla propria famiglia, trasferimento che durerà qualche mese. Nel frattempo però, la stabilità familiare che aveva lasciato sarà destinata a cambiare radicalmente. Una volta rientrato dal viaggio con la tata, scopre infatti che la madre ha deciso di convogliare a nozze con un altro uomo al fine di colmare il vuoto lasciato dal compianto marito. Si trattava di un cinico ed egoista personaggio di nome Murdstone che non sembra avere particolare rispetto e considerazione del giovane David.

Come se non bastasse, il lavaggio del cervello che l’imprenditore eccentrico riesce a fare alla madre porta il giovane ad essere costretto a lavorare presso la fabbrica dell’uomo. Il tutto avviene in condizioni di mero e brutale sfruttamento, oltre ad un totale isolamento dagli affetti più cari. Nel tempo però, riesce a recuperare qualche informazione relativa allo stato di sua madre, ricevendo però cattive notizie. Infatti, la donna era purtroppo passata a miglior vita gettando ulteriormente nello sconforto il giovane. David decide quindi di fuggire dalla fabbrica per trovare conforto presso l’abitazione di Betsey Trotwood, una sua zia che non vedeva da anni. Nonostante il perseverare di Murdstone nel voler rovinare la vita del ragazzo, sarà proprio la famiglia della zia ad aiutarlo nel superare le difficoltà e realizzare i suoi sogni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA