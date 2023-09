La voce che hai dentro/ Anticipazioni 29 settembre 2023: il tradimento di Regina

La voce che hai dentro, anticipazioni terza puntata 29 settembre 2023

Nella terza puntata de La voce che hai dentro, Michele Ferrara deve prepararsi a una serie di sconvolgimenti che avranno conseguenze sulla sua vita privata e professionale. L’appuntamento è per stasera 29 settembre 2023. Secondo le anticipazioni, Regina viene sconvolta dal ritorno inatteso di suo padre. Una visita che lei non si aspettava, e che ora la porterà a dover scegliere cosa vorrà fare veramente. Le conseguenze della sua decisione avranno un impatto importante su Michele, dato che la trapper, sua pupilla, deciderà di tradirlo anche se a malincuore.

Altri turbamenti coinvolgono Maria, che si trova senza parole quando Michele le presenta le carte del divorzio già firmate. L’ex marito gliele sbatte proprio in faccia e per lei è un colpo al cuore poiché aveva appena ricevuto una proposta di matrimonio dal suo attuale compagno, Giulio. Come si comporterà Maria? Quale decisione prenderà?

Anticipazioni La voce che hai dentro: chi ha ucciso Mimmo Ferrara?

Le altre anticipazioni della terza puntata de La voce che hai dentro ci svelano anche che Michele non è l’unico a chiedersi chi possa aver ucciso Mimmo Ferrara. Anche il figlio Raffaele è tormentato da ricordi e incubi misti sulla sera dell’omicidio del nonno. Il giovane non riesce a ragionare a mente lucida, così non può distinguere ciò che è vero da ciò che è solo frutto della sua immaginazione. L’ossessione per la morte di Mimmo lo tormenta giorno e notte poichè non riesce a venire a capo di questo mistero: chi ha ucciso nonno Ferrara? E per quale motivo?

Michele e Anna uniscono le forze per tentare di risolvere l’omicidio. Hanno bisogno anche di un solo dettaglio che possa aiutarli a ricostruire i fatti di quel fatidico evento. Indagando insieme si rafforza il rapporto che credevano perduto, ma la loro collaborazione porta anche i suoi frutti. Infatti Anna trova un indizio che potrebbe rivelarsi decisivo per portare alla luce la verità sulla morte di Mimmo.

La voce che hai dentro: dove vederla in tv e in streaming

La voce che hai dentro va in onda tutti i venerdì in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata a partire dalle 21:40 circa. La serie è anche disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Se avete perso una puntata potete poi recuperarla on demand sempre sullo stesso servizio online, previa registrazione gratuita. All’interno del canale dedicato alla serie con Massimo Ranieri potrete trovare puntate complete, clip in anteprima, extra e curiosità sul cast e i dietro le quinte.

La voce che hai dentro è un progetto televisivo fortemente voluto da Massimo Ranieri. “Ho scritto questa storia 12 anni fa”, aveva confidato l’artista in un’intervista con Sorrisi durante la presentazione della serie tv. “Anche io, proprio come Michele, sogno di trovare qualcuno che “abbia una voce dentro” per farlo crescere e sbocciare. A lui ho dato la mia stessa testardaggine e il mio amore per la musica”. La serie è composta da quattro puntate.











