Lacrime statua Gesù Stupinigini/ Brosio: “Bene la diocesi di Torino a sequestrarla”

A Mattino Cinque si è parlato stamane del caso delle lacrime della statua di Gesù situata in quel di Stupinigi, località in provincia di Torino. Per cercare di approfondire l’argomento, il programma di Canale 5 ha avuto in collegamento Paolo Brosio, noto giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha spiegato: “Bisogna essere molto prudenti su queste lacrimazioni, per quanto ho potuto verificare, sono stati a lungo a Siracusa verificando assieme a sacerdoti, teologi, uomini di scienza non credenti dell’università di Catania…”.

“Queste lacrimazioni sono state oggetti di studio e i medici e i fisici hanno detto che è un fenomeno inspiegabile non hanno detto che è un miracolo – ha continuato Paolo Brosio – poi la Chiesa si è riunita, ha fatto le sue valutazioni e il Vaticano ha ritenuto la cosa miracolosa”. Poi Paolo Brosio ha proseguito, soffermandosi sulle presunte lacrime del Gesù di Stupinigi: “Ma ci sono tanti altri casi dove le lacriminazioni sono frutto di valutazioni isteriche, di meccanismi di raggiro e quindi bisogna andare molto cauti perchè ci può essere una truffa ai danni dei credenti, della gente semplice e umile che viene raggirata e si crea una devoazione finta”.

LACRIME STATUA GESU’ STUPINIGI, CECCHI PAONE: “FORSE DEI FENOMENI FISICI”

“La diocesi di Torino – ha continuato Brosio – ha fatto bene a ordinare il sequestro della statua di Gesù di Stupinigi, si sottopone la statuetta a delle diagnosi come i raggi X per vedere i meccanismi interni o viene chiusa in una bolla di vetro e sottoposta a video riprese h24″. In collegamento anche Alessandro Cecchi Paone, che ha commentato: “Potrebbero essere dei fenomini fisici, come ad esempio la condansa. Oppure un raggiro o un imbroglio da cui si possono guadagnere soldi e notorietà. La Chiesa ci va cauta in questi casi perchè toglie alla Chiesa il suo ruolo: con le state che lacrimano e i veggenti la Chiesa perde la sua funzione”.

Paolo Brosio ha ripreso la parola: “E’ vero ciò che dice Cecchi Paone ma è anche vero che Dio alla fine fa quello che vuole. Se la scienza stabilirà che il fenomeno è inspiegabile sarà la Chiesa a dare l’ultima parola. Per me a quel punto diventerà un miracolo”.











