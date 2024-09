Era conosciuta come la regina del popolo e, ancora oggi, Lady Diana è rimasta nel cuore di milioni di sudditi e appassionati alle vicende reali e la sua prematura scomparsa avvenuta tragicamente ha aumentato l’ammirazione e l’affetto nei suoi confronti. Lady Diana com’è morta? Rimase vittima di un gravissimo incidente stradale a Parigi, mentre viaggiava assieme al suo compagno Dodi al-Fayed. La macchina fu inseguita da alcuni reporter e in galleria finì per schiantarsi contro un pilastro di sostegno del tunnel de l’Alma. In quell’incidente persero la vita oltre a Lady Diana e Dodi, anche Henri Paul il responsabile della sicurezza dell’Hotel Ritz, mentre Trevor Rees-Jones, componente della security, rimase gravemente ferito.

Dopo la morte di Lady Diana, sono iniziate a circolare delle teorie alternative sulla sua scomparsa, come quella caldeggiata dal padre di Dodi, Mohamed Al-Fayed, che non ha mai creduto alle indagini delle autorità francesi e britanniche, convinto che l’incidente stradale avesse come mandante la famiglia reale. A suo dire, infatti, nessuno della famiglia reale avrebbe mai accolto un musulmano e così sarebbero arrivati all’estremo gesto.

Lady Diana com’è morta e chi è: i rapporti complicati con la Regina Elisabetta

Quel che ci consegna il triste epilogo di Lady Diana, tuttavia, è la guida sotto effetto dell’alcol da parte dell’autista, come emerso in seguito a numerosi accertamenti. La morte di Diana, ad ogni modo, sconvolse tutti i sudditi e non fu facile per la regina Elisabetta gestire una situazione così intricata, proprio lei che aveva mal digerito la separazione tra il figlio Carlo e Diana. Fu così che mentre tantissime persone si riversavano a Buckingham Palace per rivolgere un pensiero affettuoso a Diana, dopo la sua morte, la Regina Elisabetta si rifugiava nel suo castello scozzese di Balmoral, rifiutando di esibire la bandiera a mezz’asta sul Palazzo Reale. Presenziò tuttavia ai funerali di Diana, facendo poi sventolare la bandiera reale a mezz’asta sul pennone più alto di Buckingham Palace e ricordando Lady D in diretta televisiva.

Spiegato com’è morta Lady Diana non resta che fornire dei brevi cenni biografici su colei che fu definita Principessa del popolo. Nata nel 1961, quarta dei cinque figli dei Visconti Althorp. Ha studiato alle New School di West Heath. Ha conosciuto il Principe Carlo quando aveva solo 16 anni e lui 29 anni ed era fidanzato all’epoca con la sorella Sarah. In breve tempo di innamorarono ed annunciarono il fidanzamento prima e il matrimonio poi, che si svolse nel luglio del 1981. Hanno avuto due figli William, erede al Trono ed Harry ma il loro matrimonio, segnato da solitudine e tradimenti non fu felice e si separarono nel 1992. Anche i rapporti tra Lady Diana e la Regina Elisabetta furono complicati e conflittuali.