Lady Gaga/ Addio al cinema dopo A Star is born? (One World Together at Home)

Lady Gaga è una delle promotrici dell’evento di rilevanza internazionale One World: Together at Home che si terrà oggi 18 aprile. Dopo aver sperimentato l’emozione del cinema con il film A Star is Born, Lady Gaga sembra essere ritornata nel suo ambiente naturale, vale a dire il mondo della musica. Difatti, nelle prossime settimane è previsto il nuovo album di Lady Gaga, intitolato Chromatica. Dalla copertina, si può notare come la regina del Pop moderno non abbia rinunciato alle sue stravaganze, che come sempre comprendono uno stile steam-punk e futuristico. Inoltre, in estate Lady Gaga ha annunciato un tour estivo che dovrebbe pubblicizzare il nuovo album e le nuove hit parade previste. Ad ogni modo, con la situazione legata al coronavirus Covid-19, non si conoscono i risvolti del tour, che con tutta probabilità verrà sospeso. A inizio 2020 poi aveva stupito tutti con delle rivelazioni shock da Oprah Winfrey.

Lady Gaga, un ciclone di gossip

Lady Gaga è un vero e proprio ciclone di gossip. Sono tante le notizie che circolano su di lei, anche in un periodo particolare come quello odierno. Ad ogni modo, i fan della cantante la amano proprio per questo, vale a dire la sua capacità di creare discussioni ed infervorare qualsiasi personaggio gli si ponga davanti. L’ultimo scoop riguarda un tweet che la cantante ha dedicato ai leader del mondo. Sul social Lady Gaga ha lanciato un messaggio a tutti quanti, inclusi i leader mondiali, ricordando a questi ultimi che l’auto-isolamento non è una punizione, ma piuttosto un modo efficace per superare questo periodo difficile. Inoltre, ciò è forse una frecciatina a Boris Johnson, premier della Gran Bretagna che ha fino ad ora sottovalutato l’allarme di questa malattia.

Lady Gaga, la sua carriera

Lady Gaga è riuscita a conquistare il successo per i suoi costumi appariscenti e per i suoi modi di fare fuori dal comune, ma anche per le sue canzoni, delle hit assolute. Sin dai suoi esordi, avvenuti nel 2008 con l’album The Fame, l’artista ha sfornato successi indimenticabili. Tra le canzoni più famose occorre ricordare Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Just Dance e Born This Way. Fino a questo momento, Lady Gaga ha lanciato ben 6 album in studio, incluso quello in arrivo nel 2020, fatto diversi tour nel mondo e vinto centinaia di premi.

