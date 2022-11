Lady Gaga e Bradley Cooper si sono innamorati sul set di ‘A star is born’?/ Lui svela: “Lei è bellissima ma…”

Lady Gaga e Bradley Cooper coppia anche nella realtà? Dopo A Star is born lui svela tutto

Tra Lady Gaga e Bradley Cooper è stata una storia? Dopo l’uscita del film A Star is Born si era rincorsa l’indiscrezione di una storia d’amore tra i due attori. Durante la cerimonia degli Oscar la cantante e l’attore, protagonisti del film A Star is born diretto dallo stesso Cooper, lasciarono il mondo senza fiato per l’intensa interpretazione del brano Shallow. Da quel momento si parlò a lungo di un reale innamoramento tra i due, corroborato anche dalla separazione di lui dalla moglie, la modella Irina Shayk, e da una presunta convivenza.

Bradley Cooper ha svelato a distanza di tempo un retroscena sul suo rapporto con Lady Gaga, smentendo i rumors di un flirt: “Durante quel duetto stavamo solo recitando. Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo”. E ancora: “Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone” ha aggiunto Cooper che nei confronti di Lady Gaga nutre enorme affetto e grande stima. L’attore ha concluso: “È così terribilmente carismatica e bella […]. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: “Oh, oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno”.

Bradley Cooper e Lady Gaga sono stati insieme? I rumors

Tra Bradley Cooper e Lady Gaga non c’è stata nessuna storia d’amore. A Star is Born, infatti, venne presentato alla 75esima Mostra Del Cinema di Venezia, e Bradley Cooper e Lady Gaga sfilarono sul red carpet insieme scambiandosi sorrisi, sguardi e tenendosi mano nella mano davanti ai fotografi. Le foto fecero il giro dei giornali e da quel momento si rincorsero le voci di una storia d’amore tra i due attori. Ai Golden Globes 2019, Bradley Cooper si presenta con la sua fidanzata, la modella Irina Shayk, mentre Lady Gaga con il suo compagno, Christian Carino. Alcuni giorni dopo, l’attore si presenta a sorpresa al concerto della pop star a Las Vegas.

I due cantano insieme una struggente versione di Shallow, mostrando ancora una volta una grande complicità e un grande affiatamento. Arrivano i SAG Awards 2019. Bradley Cooper si presenta alla cerimonia insieme a sua madre, mentre Lady Gaga con il suo fidanzato, Christian Carino. Forse è stato solo un caso, ma i due si siedono vicini e passano tutta la serata a chiacchierare. Il 12 febbraio 2019, Lady Gaga si presenta sul red carpet dei Grammy Awards da sola. Questo basta ad aumentare il chiacchiericcio. In un’intervista però la cantante spense il gossip: “Sì, le persone hanno visto l’amore. E indovina un po’? Questo è quello che volevamo farvi vedere! Shallow è una canzone d’amore e il film, A Star Is Born, parla di una storia d’amore”.











