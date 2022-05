Lady Gucci La storia di Patrizia Reggiani su Nove/ Docu-film ex moglie Maurizio Gucci

Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani: sul Nove il documentario sull’ex dello stilista

A distanza di poco più di cinque mesi dalla prima messa in onda sul Nove, viene riproposto questa sera il docu film dal titolo “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani”, prodotto da Videa Next Station per Discovery Italia. Al centro del documentario, in onda nella prima serata sul canale Nove, la storia di Patrizia Reggiani, meglio nota come “Lady Gucci”. Una vita che si pone a metà strada tra il glamour e il noir. A raccontarsi è proprio lei, protagonista davanti le telecamere e pronta a parlare senza filtri della sua vita. La ex moglie di Maurizio Gucci non si risparmia ed anzi ripercorre i momenti più importanti della sua vita, dai più glamour ai più cupi, come la condanna in via definitiva quale mandante dell’omicidio del celebre stilista.

Dopo aver trascorso quasi 20 anni in carcere ed aver scontato la sua pena, Lady Gucci non rinnega nulla ed anzi si ritrova a dover affrontare un nuovo capito della sua vita. Patrizia Reggiani si rivela senza peli sulla lingua, mostrando senza vergogna il suo passato, una vita certamente complessa vissuta tra il lusso ma che non l’ha risparmiata dal farla scendere fino agli inferi, tra personaggi e luoghi spesso torbidi e disperati.

Dall’amore per Maurizio Gucci al delitto: il racconto di Lady Gucci senza filtri

Nel corso del docu-film “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani” scopriremo inoltre come mai l’ex moglie di Maurizio Gucci è passata dal preferite alla compagnia delle signore della Milano bene quella di una confidente, Pina Auriemma detta “la maga”, con la quale la Reggiani ebbe un forte legame nonostante le loro grandi differenze sociali. Nel corso del documentario in onda questa sera 28 maggio sul Nove, ripercorreremo dunque la storia di una grande dinastia, di un grande amore ma al tempo stesso di un immenso odio e di un omicidio che rischiava di rischiare impunito.

Patrizia Reggiani venne condannata in primo grado a 29 anni di carcere ed in Appello a 26 anni. Per gli inquirenti fu lei il mandante del delitto di suo marito Maurizio Gucci. Dopo aver scontato 17 anni in carcere a San Vittore, nel 2017 è stata scarcerata ed ha deciso di raccontare tutto nel documentario, senza omettere alcun particolare. “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani” vanta la firma a quattro mani di Marina Loi e Flavia Triggiani per la regia di Jovica Nonkovic.











