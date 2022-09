LADY VENDETTA/ L’epilogo della straordinaria trilogia di Park Chan-wook

Park Chan-wook è uno degli ultimi grandi maestri di cinema a livello internazionale. Il regista sudcoreano ha regalato e continua a regalare gemme a tutti i cinefili del mondo, ma la trilogia della vendetta rimane il suo punto più alto, probabilmente ineguagliabile. Iniziata con Mr. Vendetta nel 2002 e portata avanti con il pluripremiato Old Boy nel 2003, la “saga” si chiude con Lady Vendetta, presentato per la prima volta in 4K UHD + Blu-ray e disponibile su www.fanfactory.shop

Il Delitto Perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Grace Kelly

SINOSSI – Tredici anni fa l’allora ventenne Geum-ja è stata arrestata per un crimine terribile, l’assassinio di un bambino precedentemente rapito che ha attirato su di lei l’attenzione dei media. In prigione il suo comportamento è stato “apparentemente” esemplare, facendole guadagnare numerose amicizie. Ma in questi tredici anni la sua mente è stata occupata a tramare vendetta contro il suo insegnante Mr. Baek, responsabile dell’arresto. Ora sta per uscire di prigione, ed è pronta a mettere in atto il suo piano…

Soleil Sorge, un nuovo triangolo nel cast GF vip 7?/ "Mi giunge voce che..."

Presentato alla 62ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Lady Vendetta è un noir a tinte forti, ma non manca una componente ironica. Anche in questo terzo capitolo della trilogia, la violenza non è mai gratuita o fine a sé stessa. È una componente ben dosata di quella che è sostanzialmente una tragedia classica, arrivando a trasformarsi in un atto di redenzione. Straordinaria l’interpretazione di Lee Young-ae, già al fianco del regista in Join Security Area del 2000.

Contenuti extra:

DISCO 1

• Commento audio del regista

DISCO 2

• Commento audio del regista Park Chan-wook e dell’attrice Lee Yeong-ae

• Making of

• Interviste a: Lee Yeong-ae, Choi Min-Sik, I prigionieri, I familiari delle vittime

• Lo Stile di Lady Vendetta: Costumi e Makeup, Gli effetti speciali, La computer grafica, La scenografia

• Get Together – Film a confronto

• Lady Vendetta a Venezia

• Park Chan-wook: fotografo sul set

• Scene alternative con commento

• La Trilogia della Vendetta secondo Kim Newman

• Trailer italiano

JEAN-LUC GODARD/ Il grande maestro che ha inseguito un'utopia sul cinema

Lady Vendetta di Park Chan-wook è disponibile per la prima volta in 4K UHD + Blu-ray su www.fanfactory.shop

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA