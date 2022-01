L’Agenzia dei bugiardi/ Su Canale 5 il film con Giampaolo Morelli

L’Agenzia dei bugiardi, film di Canale 5 diretto da Volfango De Biasi

L’Agenzia dei bugiardi andràin onda a partire dalle 21,40 oggi, 27 gennaio, su Canale 5. La pellicola è un remake del film francese Alibi.com del regista Philippe Lacheau. La regia è di Volfango De Biasi, gli interpreti principali sono: Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi, Carla Signoris, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Paolo Calabresi, Diana Del Bufalo e Herbert Ballerina.

L’Agenzia dei bugiardi, la trama: la storia di tre amici

La pellicola L’Agenzia dei bugiardi narra la storia di tre amici: il molto seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e Paolo, i quali hanno deciso di guadagnarsi da vivere aprendo una ingegnosa agenzia che fornisce alibi ai clienti. Il motto dell’agenzia è, Meglio una bella bugia che una brutta verità. Le cose si complicano quando Fred si innamora di Clio, una ragazza solare e leale, paladina della verità a tutti i costi e, purtroppo è costretto a non rivelarle la natura del suo lavoro.

La situazione, già troppo ingarbugliata, diventa ancora più difficile, quando Fred scopre che il padre di Clio è un suo cliente. Alberto, infatti, il padre della ragazza, si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene un viaggio con la sua amante, proprio in occasione dell’anniversario del loro matrimonio. Il fedifrago e la sua giovane amante si ritrovano in vacanza nello stesso albergo dove sono ospiti Clio e sua madre, di conseguenza Fred e i suoi collaboratori sono costretti a organizzare una messinscena per riuscire a salvarsi.

