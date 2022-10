Lakiha Spicer, moglie Mike Tyson/ Un amore tra alti e bassi

Lakiha Spicer, l’incontro con Mike Tyson

Lakiha Spicer è la moglie di Mike Tyson. Il campione di pugilato si è sposato tre volte nella sua vita. Dal 2009 è legato a Lakiha ‘Kiki’ Spicer, ma il loro matrimonio non è stato semplice ed è stato pieno di polemiche. L’incontro tra i due è avvenuto quando Lakiha era appena maggiorenne ed ha accompagnato il papà ad una partita di boxe del campione che all’epoca aveva 29 anni. A presentare i due è stato Don King, amico di Mike. Tre anni dopo, per la precisione dal 2000, hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi quando Lakiha aveva 23 anni. La loro storia però è stata complessa sin dall’inizio a causa del comportamento del campione di pugilato da sempre attratto dal sesso femminile.

Nonostante il caratteraccio di Tyson, i due hanno cominciato a fare sul serio dal 2008 quando Lakiha è rimasta incinta della prima figlia Milano nata nel dicembre 2008. In un momento di grande gioia però la donna è stata coinvolta in una condanna visto che è stata condannata di aver frodato $ 71.000 dalla società di proprietà di suo padre. La donna è stata condannata a sei mesi di prigione federale.

Mike Tyson, prima di Lakiha Spicer il matrimonio con Robin Givens

Prima del matrimonio con Lakiha Spicer, Mike Tyson è stato sposato con Robin Givens. La donna è stata beccata dall’ex pugile a letto con Brad Pitt. Un triangolo amoroso che è finito su tutte le pagine dei più importanti magazine di gossip con il pugile che negli anni ’80 ha raccontato: “Robin e io stavamo divorziando e un giorno, come d’abitudine, prima di andare dai miei avvocati a dire che mia moglie era una stronza e mi derubava, passai da casa sua per fare sesso con lei. Ma quella mattina qualcuno mi batté sul tempo: Brad Pitt era arrivato prima di me”.

Una volta arrivato a casa, Mike Tyson ha trovato la moglie a letto con l’attore di Hollywood all’epoca ancora non famassimo. “Ero fuori di me, ero sul punto di…. Oh, avresti dovuto vedere la sua faccia quando mi ha ” ha raccontato Tyson quando ha scoperto la moglie a letto con un altro uomo.











