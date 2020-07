L’Alba del pianeta delle scimmie/ Video, su Italia 1 il film con James Franco

L’Alba del pianeta delle scimmie va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata Stati Uniti d’America nel 2001 da diverse case cinematografiche tra cui nacque 20 Century Fox che si è occupata anche la della distribuzione. Il film è stato diretto da Rupert Wyatt con soggetto tratto dal romanzo di Pierre Boulle mentre la sceneggiatura è stata sviluppata da Amanda Silver, Rick Jaffa e Jamie Moss. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Patrick Doyle, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Andrew Lesnie ed i costumi sono di Renée April. Nel cast sono presenti Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, David Oyelowo e Tom Felton.

L’Alba del pianeta delle scimmie, la trama del film

Ecco la trama de L’Alba del pianeta delle scimmie. In una delle tante giungle presenti nello Stato africano del Congo, 3 scimmie vengono catturati dai bracconieri e trasferite nella lontana città di San Francisco per essere sottoposte al test farmaceutici. In particolare, le 3 scimmie insieme ad altre 9 tipologie, vengono sottoposte ad un test per l’utilizzo di un farmaco che dovrebbe aiutare a sconfiggere i sintomi dell’Alzheimer. Uno dei responsabili di questo progetto, è il chimico farmaceutico Will il quale si dice sicuro che l’esperimento possa dare dei frutti straordinari e per certi versi ispirati. Tuttavia, durante la somministrazione dei farmaci, una delle scimmie dimostra un’intelligenza ottimale quasi pari a quella dell’uomo. Questo improvviso sviluppo di intelletto è dovuto essenzialmente alla somministrazione del farmaco, ma allo stesso tempo ha reso estremamente aggressiva la scimmia la quale dopo essere scappata dalla propria cella si intrufola nella sala delle riunioni dove il potente proprietario dell’azienda farmaceutica ordina immediatamente la sua soppressione.

Lo stesso proprietario, avendo riscontrato eccessiva aggressività da parte degli animali dopo la somministrazione del farmaco, decide di far chiudere il progetto e soprattutto ordina l’uccisione di tutte le altre scimmie. Tuttavia Will andando a dare un’occhiata all’interno delle gabbie, si rende conto che l’aggressività di quella scimmia era dovuta anche al fatto che doveva proteggere suo figlio appena nato. Will decide quindi di uccidere le altre scimmie, ma di salvare il neonato che porta con sé in casa. Contemporaneamente per salvare la vita di suo padre ormai alle prese con gli effetti dell’Alzheimer, decide di somministrargli il farmaco. Questo fatto sarà l’inizio di una fase assolutamente nuova per il mondo in quanto le scimmie poco alla volta svilupperanno un’incredibile intelligenza che permetterà loro di contrastare gli uomini e soprattutto quel farmaco si dimostrerà mortale per gli esseri umani.

Video, il trailer de L’Alba del pianeta delle scimmie



© RIPRODUZIONE RISERVATA