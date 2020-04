L’albero degli zoccoli, Rai 3/ Trama e cast del film di Ermanno Olmi (oggi 10 aprile)

L’albero degli zoccoli va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia 1978 di cui si è occupato soprattutto il regista Ermanno Olmi il quale ha curato il soggetto e la sceneggiatura ma anche la fotografia e il montaggio. Le musiche della colonna sonora sono tratte dalle più grandi composizioni di alcuni straordinari artisti del passato tra cui Bach e Mozart mentre la scenografia è stata ideata è realizzata da Enrico Tovaglieri. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli, Antonio Ferrari, Teresa Brescianini e Lorenzo Pedroni.

L’albero degli zoccoli, la trama del film

In L’albero degli zoccoli ci troviamo nel territorio della provincia di Bergamo ed in particolar modo tra la fine dell’800 e l’inizio del 900. In questa pellicola vengono raccontate Le vicissitudini riguardanti quattro famiglie che apparentemente vivono in maniera del tutto tranquilla la loro esistenza all’interno di una bellissima Cascina che come detto, si trova nella ridente campagna della provincia di Bergamo. È una esistenza semplice ma al tempo stesso particolarmente serena e felice che permette a queste famiglie di lavorare per un loro padrone che ha messo a disposizione le proprie terre per ottenerne i frutti.

Nel corso dell’anno i vari protagonisti lavorano lungamente con grande fatica per riuscire a trarre quanto più beneficio possibile dal terreno in particolar modo con verdure di ogni sorta frutta e tanto altro. Tra l’altro ogni volta che si arriva il momento in cui dovranno pagare il loro tributo al loro padrone cercano in ogni modo di barare sul quantitativo di raccolto a cui effettivamente hanno avuto accesso. Insomma una vita assolutamente rurale che permette a loro stessi di essere felici mangiando del loro lavoro e cercando anche di godersi la vita come meglio possono. Tuttavia le problematiche si iniziano a presentare un giorno in cui uno dei componenti delle quattro famiglie si vede costretto a riparare uno zoccolo e lo ripara tagliando senza chiedere il permesso al padrone una pianta di sua proprietà. Da questa semplice vicenda inizieranno delle problematiche che non saranno di facile digestione che soprattutto porteranno a piccoli drammi che dovranno essere gestiti con semplicità ma anche contento di vita.

