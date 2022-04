L’allenatore nel pallone 2/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi

L’allenatore nel pallone 2, film di Rete 4 direrro da Sergio Martino

L’allenatore nel pallone 2 sarà trasmesso oggi, 9 aprile, dalle ore 16:40 su Rete 4. Si tratta di un film di produzione italiana che ha debuttato nei cinema del Bel Paese durante l’anno 2008 e appartiene al genere commedia. Il regista di questo film risulta essere Sergio Martino mentre la sceneggiatura è stata scritta da Lino Banfi, Luca Biglione, Riccardo Cassini, Romolo Guerrieri, Sergio Martino e Franco Verrucci.

All’interno del cast del film ci sono molti attori italiani famosi come Lino Banfi, Biagio Izzo, Giuliana Calandra, Anna Falchi, Stefania Spugnini, Andrea Roncato e Andrea Pucci. Le musiche del film sono state realizzate da Amedeo Minghi mentre la fotografia è stata curata da Bruno Cascio e Giancarlo Ferrando.

L’allenatore nel pallone 2, Trama del film: il ritiro e…

Leggiamo la trama de L’allenatore nel pallone 2. Oronzo Canà, celebre allenatore di calcio famoso per aver allenato in passato la Longobarda, ormai si è ritirato dalle scene del calcio. Trascorre quindi una vita tranquilla gestendo un’azienda olearia e prendendosi cura della moglie, della figlia e del suo nipotino, chiamato Oronzino in suo onore. Improvvisamente, la Longobarda compie un miracolo e riesce a tornare in Serie A, complice anche una squalifica all’ultimo minuto.

Visto questo risultato, Oronzo Canà viene invitato in numerose trasmissione televisive come Sky Calcio Show, dove viene intervistato dalla nota giornalista sportiva Ilaria d’Amico. Oronzo Canà durante questa trasmissione seguita da migliaia di persone, decide di svelare in diretta il motivo per cui venne esonerato tempo prima: aveva disubbidito agli ordini del presidente della Longobarda e invece di retrocedere in Serie B aveva fatto rimanere la squadra in Serie A.

A quel punto, scoppia uno scandalo e i dirigenti della Longobarda, per placare l’opinione pubblica, decidono di assumere nuovamente Canà come allenatore. Questo darà modo alla squadra e all’allenatore di ristabilire la loro reputazione. Riuscirà l’allenatore nel pallone e impostare una tattica vincente e vincere con la nuova squadra? Tra mille peripezie, questo allenatore sa sempre come cavarsela al meglio.

