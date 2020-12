L’Alligatore/ Anticipazioni seconda puntata 2 dicembre: l’ombra dei Narcos..

L’Alligatore, anticipazioni seconda puntata 2 dicembre

Non è stato uno degli esordi migliori quello de L’Alligatore ma sicuramente la serie con Matteo Martari è una delle cose più particolari che abbiamo visto in questi mesi. La serie è intrigante, intensa ma forse un po’ lenta e questo è l’unico neo che possiamo trovare, almeno nell’esordio della scorsa settimana, qualcosa cambierà nella seconda puntata di oggi, 2 dicembre? In prima serata ci attende il secondo appuntamento con L’Alligatore, la serie tratta dai romanzi di Massimo Carlotto con ben due episodi, il terzo dal titolo ‘Il corriere colombiano – prima parte’ e il quarto dal titolo ‘Il Corriere colombiano – seconda parte’ in cui un giovane, fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia, finisce nei guai perché viene trovato in possesso di cocaina. L’uomo confida agli inquirenti che avrebbe dovuto consegnare la roba in una pensione, dal nome Zodiaco, in cui presto riversano i poliziotti. La grande sorpresa arriva quando gli uomini della polizia mettono le mani su Nazzarano Corradi reo di aver bussato alla porta della stanza in cui era fissato l’appuntamento. In un lampo lui diventa il sospettato numero uno e finisce in manette con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

Un nuovo caso per l’Alligatore tra traffici e ingiustizie

Nella nuova puntata de L’Alligatore, sarà il suo avvocato, Bonotto, che per tirarlo fuori dai guai, decide di rivolgersi allo strano detective. Sarà proprio a lui che si rivolgerà per cercare le prove per rendere libero il suo assistito e trovare il vero colpevole. Secondo Corradi, infatti, lui non ha niente a che fare con questo caso ed è solo una vittima di una macchinazione da parte degli stessi agenti che lo hanno voluto punire così per una rapina avvenuta anni prima ma in cui sono morti due loro colleghi. A questo punto, punto nel vivo, l’Alligatore decide di accettare il caso indagando sul corriere colombiano. Da lì ai narcos il salto è breve e i tre amici che stanno indagando sul caso scoprono subito che nel caso è coinvolta anche la zia dell’uomo arrestato all’aeroporto, Rosa Gonzales. La donna ha scoperto che suo nipote ha cercato di mettersi in proprio e questo non farà altro che farla infuriare. Per questo prenderà l’aereo decisa a scoprire quali sono state le sue manovre e come è riuscito ad avviare un nuovo canale di spaccio. Come sarà legato tutto questo al caso dell’Alligatore e come farà l’uomo a capire il da farsi quando si troverà davanti la donna? Lo scopriremo solo nel nuovo doppio episodio in onda questa sera e che sono già disponibili su RaiPlay così come i primi due.



