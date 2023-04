Lamborghini a 253 km/h lungo l’A21 a Cremona/ Multa salata e ritiro della patente

Un gesto folle quello compiuto da un uomo al volante di una Lamborghini: la fuoriserie di Sant’Agata Bolognese è stata infatti immortalata a folle velocità, con tanto di multa salatissima scattata in automatico. Stando a quanto riportato da diversi media in queste ore, a cominciare dal sito dell’agenzia Ansa, la “Lambo” è stata catturata lungo l’autostrada A21, nel tratto cremonese, e l’automobilista, una volta fermato, ha ricevuto una vera e propria stangata: oltre ad una pena pecuniaria ingente, si è visto la patente ritirata dalla polizia stradale di Cremona in servizio di controllo con il telelaser.

Evidentemente la persona a bordo della Lamborghini non si era accorta della presenza delle forze dell’ordine a bordo strada, di conseguenza ha dato vita ad un’azione sciagurata che sarebbe potuta costare molto caro. Il comandante della Polizia Stradale di Cremona, Federica Deledda, ha commentato la vicenda con tali parole: “Sono condotte assolutamente irresponsabili e anche irrispettose della vita, propria e degli altri”. Come va spesso e volentieri sottolineato, la strada non è un circuito ne un autodromo, sia che siano strade di paese quanto autostrade o strade a scorrimento veloce.

LAMBORGHINI A21: TANTE INFRAZIONI OLTRE I 200 KM/H

Di conseguenza chiunque deve rispettare i limiti di velocità vigenti, anche se dotato di una vettura con centinata di cavalli come appunto la Lamborghini fermata a Cremona. Nel caso in cui si volesse correre, l’unica possibilità è quella di recarsi negli autodromi e noleggiare il circuito o eventualmente prendere parte ai track day che si svolgono in tutta Italia, a cominciare da Monza.

In ogni caso non è l’unico automobilista che è stato beccato oltre i limiti consentiti. Sempre lungo l’Autostrada A21, infatti, gli inquirenti hanno rilevato decine di infrazioni di velocità, fra cui molte oltre i 200 all’ora, nell’ambito dell’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità organizzata da RoadPol – European Roads Policing Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali.

