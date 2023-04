Udogie, incidente notturno: si schianta con auto su tavolini di bar/ Udinese lo multa

Destiny Udogie ha avuto un incidente nella notte: il calciatore dell’Udinese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro i tavolini di un bar del centro della città friulana, per fortuna mentre sul posto non era presente nessuno. Erano circa le 3.00 e l’esercizio commerciale era ormai chiuso da alcune ore. Viceversa, si sarebbe verificata una vera e propria tragedia.

La Mercedes Gle che guidava è andata sostanzialmente distrutta, con il vetro del finestrino rotto e il paraurti posteriore notevolmente ammaccato. I danni peggiori, però, li ha subiti il White Bar in via Deciani. Il calciatore con ogni probabilità sarà costretto a ripagare i proprietari per il disagio creato. I Carabinieri dopo l’impatto sono intervenuti sul posto e hanno effettuato i necessari accertamenti. Il conducente è stato sottoposto ad alcol test. Non è stato necessario il trasporto in ospedale, dato che non ha riportato ferite né traumi.

Udogie, incidente notturno: si schianta con auto su tavolini di bar, la nota dell’Udinese

L’Udinese, dopo l’incidente notturno di cui è stato protagonista Destiny Udogie, ha annunciato che verranno presi provvedimenti nei confronti del ventenne, che la prossima estate si trasferirà al Tottenham. “In merito alla notizia dell’incidente stradale che, la scorsa notte, ha coinvolto Destiny Udogie alla guida della sua auto, Udinese Calcio informa che il calciatore non ha riportato alcuna conseguenza e si è regolarmente allenato con la squadra. Udogie, inoltre, come stabilito dal regolamento interno, sarà sanzionato nella misura prevista dallo stesso”, questa la nota del club.

Non è ad ogni modo la prima volta che la società è costretta a fare i conti con episodi di questo genere. Lo scorso autunno a Brandon Soppy, ora all’Atalanta, era stata ritirata la patente, mentre Walace urtò in velocità un marciapiede e si ribaltò con l’auto, rimanendo incastrato nell’abitacolo e venendo salvato da un passante. Adesso una nuova disavventura.











