L’Amica Geniale 3 ci sarà/ Anticipazioni terza stagione: Lila ed Elena divise da…

L’Amica Geniale 3 ci sarà oppure no? E’ arrivato il momento per i fan della fiction di Rai1 di iniziare a porsi questa domanda a poche ore dalla messa in onda del finale della seconda stagione che ha portato sullo schermo Storia del Nuovo Cognome, il secondo libro della tetralogia di Elena Ferrante, e adesso? Niente paura. La storia di Lila ed Elena continuerà ad essere raccontata sullo schermo di Rai1 ma non prime del 2021 quando ad arricchire il prime time saranno gli otto nuovi episodi de L’Amica Geniale 3. Le riprese della nuova serie inizieranno proprio tra la primavera e l’estate e sarà ancora Saverio Costanzo ad occuparsi della regia anche se non è dato sapere se lo farà di nuovo in tandem con Alba Rohrwacher, come è successo in questa seconda stagione, oppure no. Al momento quello che sappiamo è che sullo schermo finirà il terzo capitolo della saga, Storia di chi fugge e di chi resta, e che le due protagoniste, per forza di cose, diventeranno donne adulte.

L’AMICA GENIALE 3 CI SARA’ OPPURE NO? ECCO LE PRIME ANTICIPAZIONI

L’Amica Geniale 3 ripartirà dalla nuova vita di Lila ed Elena che si troveranno divise non solo nel modo di affrontare le cose ma anche per via del loro destino. Elena è ancora in quel di Pisa ma rimarrà sola dopo l’addio del marito e dovrà cavarsela con due bambini e la sua voglia di tornare ad essere quella di un tempo, agli albori del suo arrivo in Toscana. Dall’altro lato c’è la sua Lila che, dopo il terremoto Nino, è tornata dal marito ma solo per chiedere per sempre con lui. Al suo fianco nel terzo capitolo troveremo l’amato Enzo Scanno ma niente vieterà a Nino di tornare a bussare alla loro porta. Il giovane Sarratore con chi avrà a che fare questa volta?

