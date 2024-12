Era uno degli appuntamenti più attesi e ora, dopo poche puntate, siamo già nelle fasi calde della trama de L’Amica Geniale 4. I nodi in sospeso iniziano a sciogliersi ma quasi alimentando la nascita di nuovi intrecci, di nuovi misteri che si legano inevitabilmente al destino e alle vite dei protagonisti. Tra le tante circostanze sotto la lente d’ingrandimento, spicca l’assenza di un personaggio che ancora – appassionati e lettori – non sono riusciti a spiegare: che fine ha fatto Tina, la figlia di Lila ne L’Amica Geniale 4? Ma soprattutto, ancora una volta c’è lo zampino della famiglia Solara?

Per capire che fine ha fatto Tina, la figlia di Lila ne L’Amica Geniale 4 bisogna necessariamente ricostruire il contesto partendo però da coloro che risultano come principali indiziati. Ancora una volta l’attenzione è focalizzata sul coinvolgimento della famiglia Solara, già rea di azioni di questo tipo e soprattutto soliti ad episodi di violenza all’insegna dell’illegalità. Ma cos’è che alimenta i sospetti sulla famiglia del rione rispetto a che fine ha fatto Tina, figlia di Lila ne L’Amica Geniale 4?

Un finale che non svela ma alimenta il dubbio: la verità su che fine ha fatto Tina, la figlia di Lila ne L’Amica Geniale 4

Nel corso de L’Amica Geniale 4 abbiamo osservato la famiglia Solara acquisire nuovamente una sorta di potere indiscusso nel rione. Un silenzio quasi reverenziale intorno a loro, una diffusa omertà che rende in molti complici delle loro malefatte. Ebbene, al loro potere riconquistato potrebbero ricondursi le sorti di Tina e scoprire che fine ha fatto la figlia di Lila ne L’Amica Geniale 4.

Ma quindi è davvero la famiglia Solara l’unica a sapere che fine ha fatto Tina, la figlia di Lila ne L’Amica Geniale 4? Un interrogativo che rischia di non trovare una risposta chiara o certa e le ragioni ci riportano a quello che sarà il finale di stagione. I malavitosi, dal canto loro, si mostrano disposti a tutto pur di aiutare nelle ricerche della bambina; quasi a voler estirpare ogni dubbio nei loro confronti. La morte dei fratelli, però, apre scenari ulteriori di sospetto dato che per Lenù sarà stata proprio Tina – come una sorta di metafora – ad uccidere i fratelli della famiglia Solara per vendicarsi.

