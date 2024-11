L’Amica Geniale 4, anticipazioni puntata di oggi 18 novembre: Elena sconvolta da due fatti drammatici

Questa sera a partire dalle 21.30 circa andrà in onda la 2a puntata della fiction di Rai1 nata dai romanzi di Elena Ferrante giunta già alla quarta stagione. Le anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, svelano nella puntata in onda questa sera sia Lila che Lenù saranno alle prese con cambiamenti importanti e radicali nella loro vita. Scendendo nel dettaglio il primo episodio si intitola La promessa e Lila Cerullo sarà sempre più rispettata nel rione per la sua straordinaria generosità, è ormai una figura di riferimento. Elena Greco, invece, deciderà di affidarle le sue figlie per partire a New York con Nino Sarratone. Il colpi di scena sono dietro l’angolo ed entrambe scopriranno di essere incinta.

Elena, Lenù, rivelerà a Nino di essere incinta e l’uomo accoglierà con gioia ed entusiasmo tale notizia. Tuttavia nonostante le sue dichiarazioni il comportamento ambiguo e la sua vita parallela continueranno a suscitare dubbi e tensioni. In questo scenario due fatti drammatici sconvolgeranno Elena. Il primo è la strage di Bologna ma al dramma collettivo si aggiunge uno privato per la scrittrice, Immacolata, la mamma di Elena avrà un crollo improvviso e verrà ricoverata in ospedale dove le verrà diagnosticato un tumore. Sarà un durissimo colpo per Elena che dovrà fare i conti con le sue ambizioni e i suoi sogni da un lato ed il suo senso di responsabilità dall’altro.

Anticipazioni L’Amica Geniale 4, puntata del 18 novembre 2024: Lila mette in guardia Elena

Dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta si scopre che il secondo episodio di puntata si intitola La Scossa. Continuando a non fidarsi, Lila metterà in guardia Elena su Nino la sue parole, però, inizieranno a creare dei dubbi in Lenù: che cosa su Nino? Quale segreto nasconde l’uomo di cui Lila è a conoscenza? Nel frattempo le due amici trascorreranno una giornata al rione dove Elena si renderà conto di quanto l’amica sia rispettata e temuta. Tuttavia, non tutto è idilliaco come sembra, verrà fuori, infatti, che Marcello ha da tempo introdotto la droga nel quartiere.

Le anticipazioni della fiction di Rai1 con protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino rivelano infine che mentre il passato si mescolerà al presente, una scossa di terremoto scuoterà improvvisamente il rione. Nel caos e nella paura, Lila rivelerà una parte più fragile di sé, mostrando a Elena un lato nascosto, fatto di timori e insicurezze. Scampato il pericolo, Lila si riunisce con la sua famiglia, il marito ed i figli, mentre Elena, invece, si ritroverà di nuovo sola. Nino, ancora una volta, l’ha abbandonata per stare con Eleonora, lasciandola a fare i conti con un senso di vuoto e amarezza crescente. Riuscirà a capire i reali atteggiamenti del compagno?

L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta, quando va in onda: come vederlo in streaming

Svelate tutte le anticipazioni più importanti non resta che ricordare che L’Amica Geniale 4 torna in onda con la seconda puntata questa sera su Rai1, 18 novembre 2024, a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguire gli episodi in diretta streaming sul sito di RaiPlay dove sono consultabili dopo la messa in onda. Gli episodi in tutto sono dieci per cinque prime serata, l’ultima puntata con il gran finale di stagione con la quale si concluderà la teatralogia dei romanzi di Elena Ferrante andrà in onda il 9 dicembre. Nel cast è presente anche Fabrizio Giffuni nei panni di Nino Sarratore. Stefano Dionisi interpreta Franco Mari, Pier Giorgio Bellocchio è Pietro Airota. Nel cast anche Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota), Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco, madre di Lenù), Daria Deflorian (Adele Airota).