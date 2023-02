L’amore bugiardo, Gone Girl/ Film thriller su Rai3, oggi Sabato 11 febbraio

Cast del film L’amore bugiardo, Gone Girl

L’amore bugiardo, Gone Girl va in onda in prima serata Sabato 11 febbraio su Rai3 alle 20:30. Il film di genere drammatico thriller è stato prodotto negli Stati Uniti nel 2014 da diverse case cinematografiche tra cui la Tsg Entertainment, mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Twenty Century Fox. La pellicola è diretta da David Fincher ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto nel 2012 da Gillian Flynn, che nel film stesso si occupa dello sviluppo della sceneggiatura, mentre le musiche sono curate da Trent Renzo e Atticus Ross.

Tra i protagonisti del film L’amore bugiardo, Gone Girl ci sono diversi attori famosi tra cui Ben Affleck, considerato uno degli attori più apprezzati del cinema statunitense, Rosamund Pike che con questo film riceve nel 2015 la candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista, proprio per il ruolo di Amy, e ancora Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon e Kim Dickens. Il film L’amore bugiardo, Gone Girl ha ottenuto 5 candidature ai Golden Globes, 2 candidature BAFTA e ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 7,6 milioni di euro a conferma di un ottimo successo riscontrato nel pubblico.

L’amore bugiardo, Gone Girl, la trama del film

Nick è un uomo felicemente sposato che nel giorno del quinto anniversario di matrimonio rientra a casa e sorprendentemente non trova più sua moglie Amy ad aspettarlo. Ottenute le prove di una scomparsa cade nella disperazione e la vicenda trova ampio risalto anche a livello mediatico.

Dopo il matrimonio a Brooklyn, i due escono dal mondo dell’editoria in cui lavoravano, cambiano vita e si trasferiscono in una cittadina dello Stato del Missouri da cui proviene lo stesso Nick. Questo cambiamento porta ripercussioni sulla vita quotidiana della donna diventata di colpo casalinga per amore del marito che voleva trascorrere più tempo vicino alla madre malata. Nick, una volta lasciato il lavoro di scrittore, si dedica all’insegnamento in un College locale e inizia a gestire un bar con la sorella Margot. Della scomparsa di Amy se ne occupa la detective Rhonda Boney che sembra avere una prima pista da seguire dopo aver valutato segni di colluttazione inizialmente celati. La Boney inizia a considerare la possibilità che Amy possa essere stata uccisa dal marito ormai presentato dai mass media come un sociopatico. L’uomo si troverà costretto a difendersi assumendo uno dei più importanti avvocati del territorio e cercherà di ritrovare la moglie.

