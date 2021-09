L’amore criminale, Rete 4/ Un thriller con protagonista Katherine Heigl

Oggi 5 settembre 2021 su Rete 4 potremo seguire ‘L’amore criminale‘ a partire dalle ore 21,20. Nel cast de ‘L’amore criminale’ protagonista assoluta nel ruolo di Tessa Connover è la bella Katherine Heigl, tante volte in cast importanti come ‘Valentine – Appuntamento con la morte (Valentine)’, ‘Capodanno a New York (New Year’s Eve)’, ‘Tre all’improvviso (Life as We Know It)’, apparsa in Tv nei casting di film per il piccolo schermo tra i quali ricordiamo ‘Romy & Michelle – Quasi ricche e famose’, ‘L’estate in cui imparammo a volare (Firefly Lane)’ oppure la celebre serie medical ‘Grey’s Anatomy’. Al suo fianco Rosario Dawson, ‘Sin City – Una donna per cui uccidere (Sin City: A Dame to Kill For)’, e ‘Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)’ sono forse i due film che la rappresentano meglio.

L’amore criminale, la trama del film

Ora passiamo alla trama de L’amore criminale. David si fidanza con Julia e ciò genera felicità in entrambi, un amore intenso e possente, improvviso. Il problema principale è che David era in precedenza fidanzato con Tessa Connover che non perdona al suo ex l’abbandono, una situazione che non riesce a metabolizzare e che le genera grande astio e senso di vendetta.

In Tessa scattano quindi meccanismi di rivalsa patologici nei confronti di Julia che diviene la donna, in seguito moglie, di David e madre dei figli di Tessa, madre acquisita ovviamente, ma con un ruolo che alla ex non va giù, anche perché mentre Julia è dolce con i ragazzini, Tessa, per quel fuoco che le divampa dentro chiamato gelosia, non vede altro che una sola cosa: la vendetta, perdendo di vista la realtà.

Da quel momento in poi i meccanismi si deteriorano sino al punto di voler trasformare la vita di Julia in un incubo, cosa che le riuscirà, ma Tessa non mette in bilancio che ogni donna, quando vuole, da vittima può divenire anche carnefice. Sara questo il nostro caso? Julia subirà la vendetta di Tessa sino alla disperazione o si ribellerà agli avvenimenti che precipitano rovinosamente?

