L’amore non va in vacanza/ Su Canale 5 il film con Cameron Diaz e Kate Winslet

L’amore non va in vacanza, film di Canale 5 diretto da Nancy Meyers

L’amore non va in vacanza va in onda oggi, lunedì 26 dicembre, a partire dalle ore 13.40 su Canale 5. Si tratta di un film comico e sentimentale prodotto nel 2006 negli Stati Uniti d’America dalla Columbia Pictures e diretto da Nancy Meyers. A comporre il cast spiccano Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black ed Edward Burns. Il film, noto con il titolo originale The Holiday, presenta alcune curiosità dal punto di vista della realizzazione.

In particolare, per l’arredamento di scena per la casa della protagonista la produzione ha speso quasi 1 milione di dollari. Dal punto di vista scenografico invece, la maggior parte delle scene hanno avuto luogo presso la città di San Marino in California. La pellicola ha inoltre ottenuto diverse nomination positive, come agli MTV Awards e i Teen Choice Award del 2007.

Sono presenti alcune incongruenze sia storiche che di continuità che gli utenti della rete hanno menzionato in diversi portali online. Un esempio è la scena della festa ebraica dove le candele poste sul dolce cambiano di misura ad ogni inquadratura. Altrettanto curioso è il momento in cui la protagonista, arrivata in UK, vede una locandina interessante per un film di Natale. In Inghilterra però, i cinema non aprono al pubblico nel giorno di Natale.

L’amore non va in vacanza, la trama del film

La protagonista della storia de L’amore non va in vacanza è una donna di nome Amanda Woods, interpretata egregiamente da Cameron Diaz. L’americana vive una situazione complicata dal punto di vista sentimentale; non riesce ad innamorarsi ed è costantemente dubbiosa sulla fiducia da riporre verso un presunto nuovo partner.

La situazione risulta ancora più pesante a causa dei continui scontri con Iris, una donna originaria dell’Inghilterra che vive non poche difficoltà a causa della propria relazione sentimentale. Infatti, il suo compagno è segretamente legato ad un’altra donna e non pensa che Iris sia riuscita a scoprire la verità. Nel frattempo Amanda decide di partire al fine di superare le sofferenze d’amore e trovare finalmente la propria strada con un po’ di meritato relax.

Proprio in merito a tale proposito conosce Iris, grazie ad un annuncio che parlava di scambio di abitazione. Nello specifico, per un determinato periodo di tempo le protagoniste avrebbero vissuto l’una nella casa dell’altra. Le donne stabiliscono una durata di due settimane, coincidente con le festività natalizie. Il contatto con una nuova realtà urbana e la possibilità di conoscere nuove persone sarà rigenerante per entrambe. Sia Amanda che Iris riusciranno a riscrivere la storia del proprio destino, aprendo finalmente le porte all’amore vero.

