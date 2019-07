Lampard nuovo allenatore Chelsea, ufficiale/ Contratto triennale per l’erede di Sarri

Era nell’aria da diverso tempo, pochi minuti fa è giunta l’ufficialità: Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea, l’ex centrocampista torna a Stamford Bridge nei panni di manager dopo una carriera ricca di successi con i Blues. Reduce da un’ottima stagione alla guida del Derby County, compagine di Championship condotta fino alla finale play-off, poi persa contro l’Aston Villa, “Frankie” coglie la pesante eredità di Maurizio Sarri: Lampard ha messo nero su bianco un contratto di tre anni. Queste le prime parole del 41enne: «Sono immensamente orgoglioso di tornare al Chelsea come allenatore. Tutti conoscono il mio amore per questo club e la storia che abbiamo condiviso, tuttavia, il mio unico obiettivo è svolgere al meglio il mio lavoro e pensare alla preparazione per la prossima stagione. Sono qui per lavorare sodo, portare ulteriori successi al club e non vedo l’ora di iniziare».

LAMPARD-CHELSEA, UFFICIALE: CONTRATTO TRIENNALE

Queste, riportate da Sky Sport, le parole di Marina Granovskaia, braccio destro del patron Roman Abramovich: «Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frank come allenatore. Lui possiede una fantastica conoscenza del club e nella scorsa stagione ha dimostrato di essere uno dei giovani allenatori con maggiore talento. Dopo 13 anni con noi come giocatore, nei quali è diventato una leggenda del club e il nostro miglior realizzatore, crediamo che questo sia il momento perfetto per lui per tornare e siamo felici che lo abbia fatto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che abbia tutto il supporto necessario per raggiungere grandi successi». Dopo 13 stagioni da giocatore, per un totale di 684 presenze e 211 gol, Frank Lampard è pronto a scrivere ancora pagine importanti della storia del Chelsea, questa volta dalla panchina…





