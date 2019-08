Lampedusa, frana travolge turista a Isola dei Conigli/ Video, panico per caduta massi

Panico e terrore a Lampedusa poche ore fa presso l’Isola dei Conigli, uno dei capolavori di paesaggio che offre la meravigliosa isola siciliana: un turista di 52 anni si è arrampicato sul costone che sovrasta la spiaggia Tabaccara ed è caduto trascinato con sé alcuni massi che si sono staccati durante la caduta. Una piccola frana che è poi piombata sulla spiaggia sottostante ha scatenato il panico nei bagnanti in mare che hanno pensato in un primo momento ad una maxi caduta di massi con possibili vittime e decine di feriti: così almeno hanno pensato le autorità viste le numerosissime chiamate giunte in rapida serie dalla spiaggia vicino all’Isola dei Consigli. In realtà poi, una volta intervenuti medici, Guardia Costiera e 118 si è compreso che l’emergenza era legata “solo” a quella del fotografo aggrappato sul costone e alla caduta dei sassi derivata dal suo essere scivolato sul punto panoramico dove si possono scattare stralci meravigliosi. Alla fine il povero turista 52enne è stato trasportato ferito al Poliambulatorio ma le sue condizioni non sono per nulla preoccupanti.

LA FRANA A LAMPEDUSA: PIÙ PANICO, MENO CONSEGUENZE

«Mio marito si è arrampicato dal mare nella scogliera per fare delle foto, ma sono caduti dei massi, lui si è spaventato, invece di scendere e salito ancora e si è procurato lievi ferite», ha raccontato la moglie del turista ferito e travolto dai massi sull’isola dei Conigli a Lampedusa ai colleghi del Giornale di Sicilia. A recuperalo sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti assieme alle altre autorità avvertiti dal panico generato nei bagnanti sottostanti. «Il turista ha riportato solo delle escoriazioni», ha spiegato all’Adnkronos il responsabile del Poliambulatorio, Francesco Cascio dopo averlo visitato: «mi ha pure detto “dottore, sono stato un pirla ad arrampicarmi”». A caldo poche ore fa il sindaco di Lampedusa – che negli ultimi giorni ha seguito da vicino le complicate operazioni della nave trasporta migranti Open Arms e si accinge ad assistere quelle di un’altra Ong, la Ocean Viking – aveva spiegato all’Ansa «Sto andando in barca fino all’Isola dei conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro», spiegava Salvatore Martello prima di ricevere notizie rassicuranti sull’emergenza risolta per fortuna in poco tempo. L’accesso alla spiaggia è stato chiuso per circa un’ora e poi è stato riaperto.





