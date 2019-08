ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Mattarella e le consultazioni (22 agosto 2019)

Le ultime notizie ci portano nuovamente a parlare della crisi di Governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avviato le consultazioni per capire se ci sono le basi per un governo legislativo, per una nuova alleanza o se Mattarella sarà costretto a ricorrere alle elezioni anticipate. I maggiori partiti sono divisi: Forza Italia e Lega Nord chiederanno a Mattarella di andare al voto, mentre PD e 5 Stelle pensano ad un alleanza. La soluzione più probabile è quella di un governo tecnico con un nuovo premier condiviso quasi da tutti, che traghetti l’esecutivo tecnico a nuove elezioni. Domenica 25 agosto è prevista la decisione del Presidente della Repubblica che durante le consultazioni sta già facendo capire che autorizzerà la formazione di un nuovo governo, solo se sarà approvato da una larga maggioranza del parlamento.

Sono sbarcati ieri notte tutti i migranti che erano a bordo della Open Arms, la nave invece è stata sequestrata dalle autorità e si trova a Porto Empedocle. Adesso si dovrà stabilire chi ospiterà i migranti sbarcati e che si trovano nel centro di accoglienza a Lampedusa. Francia, Lussemburgo, Romania, Germania e Portogallo si dicono favorevoli all’accoglienza dei profughi scesi dalla Open Arms. Ora l’attenzione si sposta su un’altra nave al largo di Lampedusa, la Ocean Viking che è di proprietà delle Ong Sos Mediterranèe e Medici senza Frontiere, a bordo ci sono 356 migranti da dieci giorni e circa un terzo sono bambini.

Ultime notizie, perizia psichiatrica per Elder Finnegan Lee?

Gli avvocati di Elder Finnegan Lee il ragazzo americano che ha ucciso il carabiniere Mario Cerciello con 11 coltellate, chiederanno che il loro cliente sia sottoposto ad una perizia psichiatrica, in quanto ritengono che Elder abbia dei problemi mentali e che fosse sotto l’effetto di psicofarmaci al momento dell’omicidio.

Ultime notizie, un caimano si aggira a Orosei in Sardegna

Un caimano di nome Jack lungo un metro e mezzo è fuggito da un circo presso Orosei, i proprietari dell’animale hanno subito lanciato l’allarme e sono convinti che Jack sia stato liberato da un gruppo di animalisti. Le ricerche continuano ma per adesso la protagonista è la paura tra gli abitanti della zona.

Ultime notizie, turisti stranieri rubano la sabbia dalle spiagge sarde

All’aeroporto di Olbia sono già due le tonnellate di sabbia sequestrate ai turisti stranieri che pensavano di potersi portare a casa un ricordo delle splendide spiagge sarde. Molti turisti ammaliati dalla finezza e dal colore della sabbia fanno di tutto per portarsela via. Le spiagge più belle della Sardegna, molte delle quali oasi protette, sono vittime di questo fenomeno incivile, nonostante i divieti esposti in bella vista. Gli abitanti della zona cercano di fermarli ma ovviamente molti riescono nel loro intento riempendo bottiglie e grandi borse.

Ultime notizie, Cristiano Ronaldo: “Potrei ritirarmi l’anno prossimo”

Cristiano Ronaldo fa discutere non solo in campo, ma anche quando fuori racconta le sue emozioni. Svela a TVI: “Potrei anche ritirarmi l’anno prossimo, ma anche giocare fino a 41 anni. La cosa importante è godermi i momenti. Ho bisogno di progetti allettanti, sono tranquillo economicamente. Per il progetto ho scelto la Juventus. Sono motivato come il primo giorno e voglio vincere tutto. La Champions League non deve essere un’ossessione, dobbiamo lasciare che le cose vadano come devono andare”. Il calciatore si appresta a vivere la sua seconda stagione in bianconero dopo un anno molto positivo e comunque vincente.



