“Lana Del Rey invoca demoni durante i suoi concerti”/ Accusa choc di un’influencer cristiana: lei sbotta!

Lana Del Rey accusata di praticare stregoneria da un’influencer cristiana

Accuse choc quelle piovute nelle ultime ore su Lana Del Rey. La celebre cantante è finita nel mirino di una influencer cristiana che, in un video pubblicato su Instagram, l’ha accusata di praticare la stregoneria. Un’illazione che è arrivata fino alla diretta interessata che ha dunque deciso di replicare a tono al video in questione.

“Lana Del Rey ha ammesso di praticare la stregoneria.” Inizia così il video dell’influencer Traci Coston, che conta su Instagram circa 300mila follower. Poi prosegue: “Se non ci credete guardate cosa accade in uno dei suoi concerti. Queste cose sono reali. Quello che si vede non è normale. Qualsiasi stregoneria faccia per rendere la sua musica più appetibile, questi demoni che invoca sono invitati anche nella folla. Così possono entrare in voi quando siete nel suo pubblico. Questi demoni possono distruggere la vostra vita. Come lo so? Perché le persone vengono da me per liberarsi di queste presenze che incontrano attraverso questa roba.”

Lana Del Rey replica alle accuse

L’influencer invita dunque i suoi utenti a stare lontani da questo tipo di avvenimenti e di rimanere sempre vicini a Gesù. Video e accuse sono poi arrivati dritti a Lana Del Rey che ha deciso di replicare all’influencer proprio sotto il suo post. “Str*nza, conosco versetto per versetto della Bibbia meglio di te”, ha scritto la cantante sotto il video. “PS emani una energia da super gremlin. Non in senso positivo”, ha quindi chiuso.













