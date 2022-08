Lancio Artemis I: Nasa sulla Luna/ Diretta video streaming: missione senza equipaggio

La Nasa torna sulla Luna oggi, lunedì 29 agosto 2022. La finestra di lancio per la prima missione Artemis 1, di due ore circa, si aprirà alle 8:33 Edt, quando in Italia saranno le 14:33. Partirà dal Launch Pad 38B del Kennedy Space Center, in Florida, la stessa rampa di lancio delle missioni Apollo, ma senza equipaggio. Si tratta della prima di una serie di missioni più complesse di un programma a cui collaborano l’Agenzia spaziale europea (Esa) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi), per riportare l’uomo sulla Luna in modo permanente. Questa prima missione, quindi, fornirà una base di esplorazione umana dello spazio profondo.

L’obiettivo della Nasa con il lancio di Artemis I è testare a fondo i sistemi integrati prima di passare alle missioni con equipaggio, facendo funzionare la navicella spaziale in un ambiente profondo, testando lo scudo termico di Orion e recuperando il modulo dell’equipaggio dopo rientro, discesa e atterraggio. In parallelo, questo programma rappresenta un trampolino di lancio per le missioni su Marte. L’ente spaziale Usa, infatti, ha fatto sapere che con partner commerciali e internazionali stabilirà una presenza sostenibile sulla Luna proprio per prepararsi alle missioni su Marte.

ARTEMIS I: VOLO COMPLETO ATTORNO ALLA LUNA

La missione Artemis I con cui la Nasa torna sulla Luna serve come test non solo per la navicella spaziale Orion, all’interno della quale nelle prossime missioni saranno ospitati gli astronauti, ma anche per il razzo Space Launch System (Sls) prima dei voli sulla Luna con equipaggio che sono invece previsti nel 2025. Trattandosi di un volo spaziale completo intorno alla Luna, con rientro sulla Terra tramite l’atmosfera, verrà messa alla prova l’affidabilità della capsula e la sua resistenza alle alte temperature causate dall’attrito dinamico tramite gli strati d’aria. Dunque, il lancio di oggi fa da apripista ad altre due missioni: Artemis II, che eseguirà il primo test di volo attorno alla Luna con un equipaggio, e Artemis III, che invece rappresenterà il ritorno vero e proprio dell’umanità sulla Luna, con l’allunaggio anche della prima donna. C’è grande attesa per il lancio di Artemis I di oggi, ma in caso di maltempo o imprevisti, verrà spostato a venerdì 2 settembre o a lunedì 5 settembre. Secondo il programma Nasa, e come anticipato dall’Agenzia spaziale europea, il veicolo spaziale «entrerà nell’orbita lunare utilizzando la gravità della Luna per guadagnare velocità e spingersi a quasi mezzo milione di chilometri dalla Terra, più lontano di quanto qualsiasi veicolo spaziale umano abbia mai viaggiato».

Le varie fasi della missione Artemis 1: flyby e alcune orbite intorno alla Luna prima del rientro (Foto: Nasa)

LANCIO ARTEMIS I E IL PROGRAMMA SPAZIALE

Il programma spaziale Artemis ha un costo complesso, sin dalla sua nascita nel 2012, di circa 95 miliardi di dollari, risorse utili fino al completamento della missione Artemis III. Vede l’impegno delle principali agenzie nazionali, fatta eccezione di Russia, Cina e India, con molti contraenti privati, partnership bilaterali tra governo Usa e governi delle altre nazioni tramite gli Artemis Accord. L’obiettivo di questi accordi è l’estensione della collaborazione per l’esplorazione spaziale. L’Italia, attraverso l’Agenzia spaziale italiana, fornirà parte della tecnologia per lo European Service Module, progettato dall’Agenzia spaziale europea per garantire energia e propulsione alla navicella Orion una volta in orbita attorno alla Luna con il lancio di Artemis I. Inoltre, forniti uno dei satelliti cubesat, ArgoMoon, costruito da Argotec. Dovrà catturare immagini dettagliate del distacco del modulo Icps dalla navicella Orion per testare le capacità di manovra ravvicinata dei satelliti cubesat nello spazio.

DIRETTA STREAMING VIDEO LANCIO ARTEMIS I

Da ieri sul sito della Nasa è disponibile la simulazione in diretta della missione tramite l’Artemis real-time orbit website (Arow), ma anche sul canale YouTube della Nasa sarà disponibile la diretta video streaming del lancio che decreterà il primo passo per il ritorno sulla Luna.