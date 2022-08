Gene Cernan, chi è stato l’ultimo uomo a camminare su Luna/ Artemis, missione NASA e…

Mentre la missione Artemis 1 della NASA si appresta – senza equipaggio – a scattare nei cieli, obbiettivo 1, l’ente americano ha già lanciato il progetto Artemis 3 che promette invece di riportare l’umanità sul suolo lunare nel 2025, dopo l’ultimo contatto avvenuto nel 1972. Quell’anno, precisamente il 14 dicembre, Eugene (detto Gene) Cernan fu infatti l’ultimo uomo a posare piede sulla Luna. Da allora sono passati quasi cinquant’anni. Oggi, 29 agosto, la missione Artemis potrebbe però aprire finalmente una nuova era e ripristinare il legame tra la Terra e il nostro satellite naturale.

Mentre tutti conosciamo la celebre frase pronunciata da Neil Armstrong durante il primo allunaggio, sono in pochi a ricordare il breve discorso che Gene Cernan fece prima di lasciare per sempre il suolo lunare. “Ora tocco l’ultimo gradino del Lem, poi tornerò a casa per qualche tempo, ma non a lungo, credo. Mi piacerebbe solo dire una cosa che credo la Storia registrerà – disse Gene Cernan rientrando nel modulo lunare Challenger – Cioè che la sfida di oggi per l’America ha forgiato il destino dell’uomo di domani. Mentre stiamo per lasciare la Luna, ce ne andiamo così come siamo venuti e, se Dio vuole, ci ritorneremo in pace e speranza per tutta l’umanità. Buona fortuna all’equipaggio dell’Apollo 17”. Come si legge nella sua autobiografia, scritta con giornalista Don Davis e pubblicata nel 1999, Gene Cernan pronunciò queste frasi ignorando gli appunti che aveva con sé sul polso, preferendo lasciar parlare il cuore e la meraviglia di trovarsi sulla Luna.

Eugene Andrew Cernan nasce il 14 marzo 1934 a Houston, da una famiglia di origini cecoslovacche. Frequenta la Purdue University, la stessa di Neil Armstrong, dove conseguirà la laurea in ingegneria elettrica nel 1956. Dopo la laurea diventa prima alfiere della marina statunitense e poi aviatore della marina, volando per oltre 5.000 ore e vantando 200 atterraggi su portaerei. La convocazione della NASA arriva nel 1963 e lo porta a inserirsi nel secondo gruppo di astronauti destinati ai voli nello spazio.

Nel 1966 la prima missione è la Gemini 9, che lo porta a diventare il terzo uomo a compiere una passeggiata nello spazio. Il primo avvicinamento alla Luna avviene con la seconda missione, l’Apollo 10, per culminare poi con l’allunaggio con l’Apollo 17. Gene Cernan è il dodicesimo e ultimo uomo a camminare sulla Luna, ma anche una delle tre persone ad aver compiuto due volte il viaggio dalla Terra alla Luna. Anche Cernan sceglierà di lasciare la NASA, intraprendendo la carriera di vicepresidente del Carol Petroleum, a Houston, e aprendo nel 1981 una ditta di consulenza per i voli nello spazio. Gene Cernan è morto all’età di 82 anni il 16 gennaio 2017, portando con sé la fine di un’era.

